İyi pişmeyen sütte büyük tehlike! Vücudu bakteri yuvasına dönüştürüyor...



Dr. Baygeldi, "Brusella hayvanlardan insanlara geçiş yoluyla oluşan zoonotik dediğimiz bir enfeksiyon çeşididir. Brusella ile ilgili olarak bizim bölgemiz yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu, endemik yani yaygın olarak görüldüğü bölgeler arasındadır. Brusella'nın bulaş yoluyla ilgili olarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesi gerekmekte. Brusella ile enfekte olmuş bir küçükbaş dediğimiz keçi, sığır, koyun olan hayvanları varsa, bu hayvanlar genellikle gebelik sürecinde yani herhangi bir yavru taşıma sürecinde normalde gebelik süreçlerini tamamlamadan yavru kayıpları yaşarlar. Yavru kayıpları yaşandığı sırada yavruya ait gebelik, yani doğum zarlarını yavru atımından çok geç bir sürede dışarı atarlar. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıkları zaman durumu bulundukları il veya ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi.