İyileşme sürecinde en büyük ilaçsız destek! Kalp damar hastalıklarında...

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan kalp damar cerrahisi sonrası iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli püf noktalara değindi. Prof. Dr. Emrecan, "Kalp damar cerrahisi, kalp sağlığını iyileştirmek için önemli bir adımdır. Ancak, ameliyat sonrası iyileşme süreci de en az cerrahi işlem kadar kritik öneme sahiptir. Bu süreçte, hastaların dikkat etmesi gereken bazı temel noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, cerrahiden sonraki ilk günlerde dinlenmek ve vücudu yormamak büyük önem taşır. Yeterli dinlenme, kalp ve damar sisteminin iyileşmesine yardımcı olurken, fiziksel aktivitelerin aşamalı olarak artırılması gerektiğini unutmamak gerekir" dedi.





"BESLENME İYİLEŞME SÜRECİNDE ÖNEM TAŞIYOR"

Ameliyat sonrası beslenmenin iyileşme sürecinde önemli bir rol oynağından bahseden Prof. Dr. Bilgin Emrecan, "Doktorun önerdiği sağlıklı ve dengeli bir diyet, vücudun daha hızlı toparlanmasını sağlayabilir. Ayrıca, tuz ve şeker alımını sınırlamak, kan basıncını kontrol altında tutmak için faydalıdır. Hastaların, doktorlarıyla birlikte uygun bir beslenme planı oluşturması önerilir" ifadelerini kullandı.





"PSİKOLOJİK DESTEK İYİLEŞME SÜRECİNE KATKI SAĞLIYOR"

Psikolojik desteğin de iyileşme sürecindeki rolünün önemli olmasının altını çizen Prof. Dr. Bilgin Emrecan, şu uyarılarda bulundu:

"Psikolojik destek de iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Cerrahi müdahale sonrası hastalar, kaygı ve stres yaşayabilirler. Bu nedenle, aile desteği, arkadaşlarla iletişim ve gerektiğinde profesyonel psikolojik yardım almak, hastaların ruhsal durumlarını iyileştirebilir. Ameliyat sonrası dönemde, duygusal yüklerin paylaşılması, iyileşme sürecine olumlu katkılar sağlar. Düzenli doktor kontrolleri ve önerilen tedavi planına uyum göstermek, iyileşme sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. İlaçların düzenli alınması, fiziksel aktivite programına uyulması ve doktorun önerilerine dikkat edilmesi, kalp damar cerrahisi sonrası komplikasyon riskini azaltır. Hastaların, bu süreçte sağlık uzmanlarıyla açık bir iletişim kurmaları, olası sorunların erken tespiti açısından oldukça önemlidir"