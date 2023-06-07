İyot yetersizliğine sebep oluyor! Sakın bu renk tuzluk kullanmayın

İyodun, vücut tarafından kullanılan bir mineral olduğunu dile getiren Dyt. Pekşen, "Beyin ve tiroit glandi fonksiyonları için önemlidir. İyot eksikliği, tiroit bezinin normalden daha az hormon üretmesine neden olabilir ve bu da kilo artışı, yavaş metabolizma, soğuk duyarlılığı ve uyku sorunları gibi sorunlara neden olabilir. İyot eksikliği sonucunda birçok zihinsel gerilik ortaya çıkabilir ve dünyada önlenebilir zihinsel geriliklerin başlıca nedeni iyot eksikliğidir. Hamilelik ve bebeklik döneminde iyot eksikliği kalıcı hastalıklara da yol açabilir" diye konuştu.