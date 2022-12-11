İzmir'de bir çocuğun hayatı böyle karardı! Oksijen yerine azot verilmesinde karar...

İZMİR'de göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde anestezi sırasında oksijen yerine azot gazına maruz kalıp, yüzde 100 engelli raporu verilen Ege Avcı'nın (10) davasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda bağlantıyı hatalı yaparak çocuğun azot gazına maruz kalarak yaralanmasına neden olan kişinin tespit edilemediği, tespit edilmesi halinde 'asli' kusurlu olacağı belirtildi. Belirlenmeyen kişi ile birlikte sanıklardan 2'sinin 'asli' kusurlu, 9'unun ise 'tali' kusurlu olduğu vurgulandı.

Torbalı'da oturan İpek Yeşilçam Avcı ile Ünal Avcı çifti, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege'yi ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. 10 Aralık 2018'de ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu ve beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. 2 ay tedavi gören Ege, Serebral Palsi (beyin felci) hastası oldu. Ege Avcı'ya yüzde 100 engelli raporu verildi, aile sürece ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı.