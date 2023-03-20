Jojoba Yağı Ne İşe Yarar? Jojoba Yağı Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?

Son zamanlarda sıklıkla kullanıldığı için jojoba yağı ne işe yarar diye merak ediyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse haberimizi okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü jojoba yağı neye iyi gelir sorusu için araştırma yaptık. Bunun yanı sıra jojoba yağı nasıl kullanılır, göze çevresine sürülür mü, saça faydaları konuları hakkında da bulduğumuz verileri sizlerle paylaşacağız. Haberimizin devamına inerek jojoba yağı ne işe yarar sorusunun cevabını ayrıntılı bir bu şekilde bulabilirsiniz.

Jojoba Yağı Nedir?

Jojoba yağı, anavatanı Arizona, California ve Kuzey Meksika olan Simmondsia Chinensis bitkisinin tohumlarından elde edilir. Tohumların ağırlık olarak yaklaşık %50'si yağdır. Jojoba bitkisi erkekli ve dişili bir bitkidir. Tohum elde edebilmek için mutlaka her iki cinsiyetteki bitkinin ortamda aynı zamanda bulunması gerekir. Jojoba bitkisi tohumlarından yetişir ve yaklaşık 3 yaşından itibaren çiçeklenmeye başlar. Uygun koşullarda 200 yıl kadar yaşayabilen bir bitkidir. Kökleri oldukça derine ulaşır ve bu sayede kuraklık ve ısı farklılıklarına karşı dayanıklıdır. Toprağın derinliklerinden değerli mineralleri özümseyen bir bitkidir.

Jojoba Yağ Neye İyi Gelir?

- Yaşlanma karşıtıdır: İçeriğindeki A ve E vitaminin sağladığı antioksidan etkilerin yanında güçlü yağ asitleri sayesinde kırışıklıklara karşı savaşır ve cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olur. Düzenli kullanıldığında tıkalı gözenekleri açmaya yardımcı olur. Nemlendirici ve yağ dengeleyici özelliğinin yanı sıra kırışıklık ve yaşlanma belirtilerini azaltıcı özelliği de mevcuttur.

- Nemlendirici etki sağlar: Jojoba yağı gözenekleri tıkamadan yoğun nemlendirici etki sağlar. Cildi yumuşatır, ipeksi bir dokunuş ve görünüm sağlar. Cilt tonunu eşitlemeye ve aydınlık bir görünüm sağlamaya yardımcı olur. Kuru ciltleri nemlendirmeye ve yumuşatmaya yardımcı olur.

- Saçları besler, parlak ve canlı görünmelerini sağlar: Jojoba yağı aynı zamanda saçları ve saç derisini besler, sebum yağ dengesinin sağlanmasında yardımcı olur. Saçların parlak canlı ve dolgun görünmesine yardımcı olur. Bu amaçla doğrudan temiz saça uygulanabileceği gibi, maske yapılarak da kullanılabilir. Saf Jojoba yağını şampuanınız ya da saç kreminize ekleyerek de bakımınızı destekleyebilirsiniz. Saçların uçlarının kırılmasını ve bukleleri azaltır.

- Hem cilt hem de vücut bakımı için uygundur: Saf Jojoba yağına cildinizin ihtiyacına göre, eğer yağlı ve sivilcelenmeye eğilimli bir cildiniz varsa 10 ml Jojoba yağına 1-2 damla çay ağacı yağı ekleyerek bakımınıza uygun şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde eğer kızarıklık ve leke sorunları yaşıyorsanız ıtır ölmez çiçeği uçucu yağı, gözenek problemi yaşıyorsanız ıtır uçucu yağı karıştırarak kullanabilirsiniz. Jojoba yağını Argan yağı, Jojoba yağı ve Tatlı Badem yağı gibi diğer sabit yağlarla karıştırarak çatlak oluşumuna karşı bakım için de kullanabilirsiniz. Son derece doğal ve güvenli bir formül olan bu çatlak karşıtı karışım özellikle hamilelik döneminde birçok kişi tarafından da tercih edilmekte.

Jojoba Yağı Nasıl Kullanılır?

Saçınız için faydalı diğer doğal yağlar ile karıştırarak bir saç maskesi hazırlayabilir ya da doğrudan saç derinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. 20-30 dakika beklettikten sonra saçınızı bol su ile durulayarak bakım rutinini sonlandırabilirsiniz. Ayrıca saç kreminiz içine de birkaç damla jojoba yağı eklemeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca saç bakımınıza üzün çekirdeği yağı ve kayısı yağı da ekleyebilirsiniz.

Doğrudan cildinize uygulayabilir ya da cilt için faydalı kabul edilen badem, Hindistan cevizi, avokado, aleo vera gibi yağlarla da karıştırarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Jojoba yağına göz çevrenizde de kullanabilirsiniz. Yağ bazlı makyajlarınızı temizlemek için idealdir. Erkekler de jojoba yağını sakal bakımında da kullanabilir.

Her ne kadar alerjik reaksiyona sebep olmadığı söylense de cilt bakım ürünlerinin ve içeriklerinin tamamen kişisel olduğunu unutmayın. Çoğu kişiye iyi gelen bir içerik sizde aynı etkileri yaratmayabilir. Bu yüzden kullandığınız birkaç günün ardından cildinizi takip ederek kullanıma devam edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Ayrıca kullanmadan önce kolayca yapabileceğiniz bir test ile alerjiniz olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bunun için kolunuzun iç kısmına bir miktar jojoba yağı sürüp 24 saat bekleyin. Bu süre içinde kaşıntı, kızarıklık, karıncalanma gibi durumlar ile karşılaşmazsanız kullanmaya devam edebilirsiniz. Aksi durumda farklı yağları deneyebilirsiniz.