K Vitamini Ne İşe Yarar? K Vitamini Faydaları ve Görevleri Neler ve Neye İyi Gelir?

K vitamini ne işe yarar? Konusunda herkesin bilgi sahibi olmasında yarar vardır. Bilindiği gibi vitamin herkes için çok önemlidir ve bu nedenle K vitamini görevleri neler? konusunda bilgi sahibi olmak vitamin eksikliğinin önüne geçebilir. Eğer vücutta herhangi bir vitamin eksik olursa bu muhakkak kendini bir şekilde gösterecektir. K vitamini nedir? sorusuna bu bağlamda yanıt getirerek K vitamini neye iyi gelir? konusuna da titizlikle değindik.

K Vitamini Ne İşe Yarar?

K vitamini hakkında toplumda genel anlamıyla yüksek bir farkındalığın olduğu söylenemez. Oysaki K vitamini vücudun işleyişindeki pek çok noktada ihtiyaç duyulan, kritik öneme sahip bir vitamin türüdür ve yetersiz K vitamini alımlarında da vücutta bunun eksikliği net bir şekilde anlaşılmaktadır.

K vitamini ile ilgili yapılan çalışmalarda K vitamininin kemiklerin yapısını koruduğu saptanmıştır. Kemik yoğunluğunu arttıran K vitamini sayesinde vücutta kemik kırılması riski en aza iner. Kemiklerin mineral yoğunluğunu arttıran K vitamini özellikle sporculara önerilmektedir.

K vitamini yalnızca kemiklere iyi gelen bir vitamin türü değildir. Yapılan çalışmalarda yüksek oranda K vitaminine sahip ihtiyar bireylerde hafızanın çok daha iyi korunduğu ve özellikle sözel anlamda unutkanlığın aynı yaş grubuna göre daha iyi korunduğu saptandı.

K vitamini aynı zamanda kan basıncını düşürmeye yardımcıdır ve bu da kalbin vücuda serbest bir biçimde kan pompalayabilmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda özellikle ileri yaşlarda K vitamininin kişilerde inme riskini azalttığı belirlenmiştir.

K vitamininin eksik olduğunu düşünen bireyler bir uzman hekim kontrolünden geçmeli ve değerlerini ölçtürmelidirler. Düzenli aralıklarla tahlil yaptırmak vücuttaki farklı vitamin eksiklerinin de ortaya çıkmasını sağlayacak ve kişilerin vitamin eksiklerini kapatmasını sağlayacaktır.

K Vitamini Nedir?

Vücutta kanın pıhtılaşması için K vitamini olmazsa olmaz bir önem arz etmektedir. Yaraların hızla iyileşebilmesi için bireyin kanında belli oranda K vitaminin olması gerekmektedir. Kemiklerin sağlığını muhafaza eden K vitamini 2-metil-1,5 naftokinon kimyasal yapısına sahiptir.

K Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

K vitamini daha çok sebzelerde bulunabilen bir vitamindir. Bilhassa yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde bulunan K vitamini aslında K1 vitamini ve K2 vitamini olarak ayrılırlar. K1 genellikle yeşilliklerden elde edilirken K2 vitamini de genelde et ve süt ürünlerinden elde edilir. Yumurtalarda da yoğun miktarda K vitaminine rastlanmıştır.

Aynı zamanda yapılan çalışmalarda K vitaminin kivi, avokado, ravent ve yaban mersini gibi meyvelerde de bulunduğu gözlenmiştir.