Kabakulak Bulaşıcı Mı? Kabakulak Kaç Gün Bulaşıcıdır, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Paramiksoviruslerin yol açtığı ve yanaklarda şişlik gibi belirtilerle meydana gelen kabakulak bulaşıcı mı diye merak edenler olabilir. Viral bir enfeksiyon olan kabakulak başkasına bulaşır mı diye kuşku duyanlar vardır. Kabakulak nasıl bulaşır diyenlerin, virüs taşıyan kişiler ile aynı yerde bulunmaması ve aynı havayı solumaması tedbir açısından önemlidir. Kabakulak havadan ve nefesle bulaşır mı? Neden olur?

Kabakulak Bulaşıcı mı?

Kabakulak, tükürük bezlerinin iltihaplanmasına neden olan Paramiksoviruslerden Rubulavirüs tipi bir virüsün neden olduğu bulaşıcı hastalıktır. Genel olarak farklı bir komplikasyona neden olmadan kendiliğinden iyileşse bile bazı durumlarda beyin inflamasyonuna, işitme kaybına, orşit ve ooforit enfeksiyonuna ve menenjite neden olabilir. Çoğunlukla, 5 ile 9 yaş arasındaki ilkokul çağındaki çocuklarda rastlanan bulaşıcı bir hastalıktır. Öksürük, soluma yolu, çatal ve bıçak, bardak ile kolaylıkla bulaştığı için virüs taşıyan kişi ile araya mesafe koymakta ve dikkatli olmakta fayda vardır.

Kabakulak, ilk olarak 1 veya 2 gün süren hafif bir ateş olarak kendini gösterir.

Çenenin yan taraflarında ve kulakların ön kısmında yer alan tükürük bezleri ile lenf bezleri şişer.

Kulakların, çenenin bir veya her iki tarafında ağrı meydana gelebilir.

Çiğneme ve yutkunmada zorluk oluşur.

Yüksek ateş, baş ve kas ağrısı görülür.

İştah ve kilo kaybı ortaya çıkar.

Kabakulak virüsüne maruz kaldıktan sonra semptomların ortaya çıkması yaklaşık 12 ile 25 gün boyunca sürebilir. Bu süreye kuluçka dönemi denir. Hasta, tükürük bezlerinin şişmesinden 2 gün önce bulaşıcı olmaya başlar ve belirtiler ortaya çıktıktan 5 gün sonrasına kadar bulaşıcı durumda olur. Belirtiler ise 3 ile 10 gün sürer. Virüs bulaşmış olan bazı kişilerde ise belirtilere rastlanmayabilir. Genel olarak soğuk algınlığı vb. gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılır.

Kabakulak Nasıl Tedavi Edilir?

Uzmanlar, hastadaki semptomlardan, muayeneden ve testlerden yola çıkarak kabakulak tanısı koyar. Sanılanın aksine tedavi için antibiyotik verilmez, sadece ağrı kesici ve ateş düşürücü reçete edilir. Doktorlar kabakulak tedavisi için hastaya, istirahat etmeyi, tuzlu suyla gargarayı, sıvı alımını artırmayı, çorba gibi yutması kolay besinler tüketmeyi ve şişlikler için buzla kompres yapması tavsiye eder.