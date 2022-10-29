Kabızlığa anında deva olan tarif! Tek seferde tüm bağırsakları açıyor...

Çoğu kişinin sahip olduğu ancak bahsetmekten ya da yardım almaktan kaçındığı kabızlık sorunu ülkemizde de büyük kitlelerin ortak derdi. Çoğu zaman yaşam kalitesini düşüren ve kişinin kendini şiş hissetmesine neden olan bu durum, devam ettiğinde de kronik bir hal alabiliyor. Ancak beslenmeye özen göstermek kabızlığın en önemli çarelerinden biri. Konu hakkında konuşan Dr.Fevzi Özgönül, kabızlığa deva bir tarif de verdi.

Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:15 PAYLAŞ ABONE OL

Dr.Fevzi Özgönül ,''Akdeniz mutfağının önemli yiyecekleri arasında yer alan pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için de son derece faydalı bir gıda maddesidir. Mesela; şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası, mükemmel bir çözüm getirmektedir.'dedi.

Lahana, pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar gibi sebzelerin bol olduğu günleri yaşıyoruz. Bu sebzelerin her biri ayrı bir şifa, sağlık kaynağı.Fakat günümüzde bu tür besinlerin varlığını bile unutur olduk.