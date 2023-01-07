Kabızlığa karşı en etkili besin...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz yaygın görülen kabızlığı, su tüketimi ve gün içerisinde tükeliten besinlerin tetikleyebildiğine dikkat çekerek kronikleşmiş bir kabızlık problemi için mutlaka bir doktor kontrolü gerektiğini ve bununla birlikte beslenme uzmanlarından destek almak gerektiğini söyledi. Saygın tıp yayını American Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir çalışmaya göre kivi, kuru erik ve psylliumun kronik kabızlık üzerinde oldukça etkili olduğunu aktaran Diyetisyen Gündüz, psylliumun halk arasında "karnıyarık otu" adıyla bilindiğini; bağırsak hareketlerini artırmada önemli bir lif kaynağı olduğunu ve direkt ya da su ile karıştırarak tariflere eklenebileceğini ifade etti.

Diyetisyen Gündüz, kabızlığa karşı etkili olan beslenme prensiplerini şöyle sıraladı:

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ HIZLANDIRAN SABAH KAHVALTISI

Yulaf, yoğurt, kivi ve ceviz. Probiyotik özelliği ile yoğurt, bağırsak hareketleri üzerinde etkili kivi ve omega-3 kaynağı ve aynı zamanda sağlıklı yağ alternatiflerinden ceviz ile yapacağınız kahvaltı bağırsak hareketlerinizin düzenlenmesinde etkili olacaktır. Yulaf, diğer tahıllara oranla çok daha yüksek miktarda çözünür posa içerir. Yulafın içeriğindeki betaglukan, bireylerin kolesterolünün düşmesine, kan şekerinin dengelenmesine ve gastrointestinal sistemin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERE SOFRANIZDA DAHA ÇOK YER VERİN

Ispanak, semizotu, maydanoz, nane, tere, roka... Hepsi birbirinden lezzetli bu sebzeler ile hem yemek hem de salatalar hazırlayabilirsiniz. Lif açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler bağırsaklarınızdaki peristaltik hareketlerin artmasına yardımcı olup, dışkılamanızı kolaylaştıracaktır.

SALATALARINIZA MUTLAKA ZEYTİNYAĞ EKLEYİN

Salatanıza eklediğiniz zeytinyağı, sebzelerdeki vitaminlerin emilimine yardımcı olacağı gibi bağırsak hareketlerinizi de hızlandıracaktır.



AVOKADO

İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitlerine ek, yüksek lif kaynağıdır. Mevsim yeşillikleri, tahıllar ve avokado ile hazırlayacağınız salatalar hem yemeklerinizin yanına keyif katacak alternatifler olup, sağlığınızın korunmasına da katkıda bulunacaktır.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN

Su tüketiminin vücut için ne kadar önemli olduğunu biz beslenme uzmanları hep vurguluyoruz. Ancak sindirim problemlerinde su tüketimine ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Günlük içmemiz gereken su miktarını hesaplamak için; ağırlık x 0,033 formülünü uygulayabilirsiniz. Örneğin 60 kg ağırlığındaki bir bireyin yaklaşık 2 lt su içmesi gerekirken, 90 kg ağırlığındaki bir birey yaklaşık 3 lt su içmelidir.

SİNAMEKİ BİTKİSİ İÇEREN ÇAYLARDAN UZAK DURUN

İçerisinde sinameki bulunan karışık bitki çayları, form çaylarını tüketmek uzun vadede bağırsak tembelliğine sebep olabileceği gibi, sağlık problemlerine de yol açabilir.

DOLABINIZDAN ZEYTİNYAĞLI SEBZE YEMEKLERİNİ EKSİK ETMEYİN

Zeytinyağlı fasulye, kabak, patlıcan, börülce gibi sebze yemeklerinin evde sıklıkla pişmesi bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

PROBİYOTİK TAKVİYESİ

Yıllardır çözümlenememiş kronik kabızlık problemlerinde altta yatan bir hastalık bulunmadığı takdirde, beslenme önerilerine ek düzenli probiyotik takviyesi almanızı öneririm. Probiyotikleri en az 3 ay düzenli kullanmak bağırsak mikroflorasını düzenlemenize yardımcı olacaktır.

SABAH KALKINCA

Mutlaka 1 büyük bardak su ve 2-3 adet kuru erik tüketin. Lif açısından zengin kuru meyveler defekasyonu kolaylaştıracaktır.



Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, kabızlık marmelatı tarifini de şu şekilde verdi:

MALZEMELER

3 adet kuru kayısı, 3 adet kuru erik, 1 adet elma rendesi, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri blenderden geçirin. Üzerini geçecek kadar su da marmelat kıvamına gelene kadar pişirin. Her gün sabah aç karnına 2 tatlı kaşığını 2 bardak su ile tüketin.