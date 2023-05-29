Kabızlık Nerelere Ağrı Yapar? Kabızlık Ağrısı Nerelere Vurur, Bele Vurur Mu?

Kabızlık, kalın bağırsakta emilimin fazla olmasından kaynaklı bir hastalıktır. Bu nedenle kişi dışkılama esnasında zorlanır ya da dışkılama yapamaz. Kabızlık nerelere ağrı yapar sorusu da sık sık kabız olan kişilerin merak ettiği bir araştırmadır. Kabızlık ağrısı nerelere vurur sorusuna sağlık kaynaklarında ayrıntılı şekilde cevap bulabilirsiniz. Kabızlık nerelere ağrı yapar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kabızlık Nerelere Ağrı Yapar?

Kabızlık, kişinin dışkılama esnasında zorlanmasıdır. Özellikle bazı besin kaynaklarının yoğun şekilde tüketilmesi kabızlığa neden olur. Örneğin aşırı alkol tüketimi, tahıl ürünleri, gluten içerikli gıdalar, kırmızı et, süt ve süt ürünleri, fast food türündeki hazır yiyecekler kabızlığa neden olur. Sık sık kabızlık sorunu yaşayan kişilerin bu besinlerden uzak durması gerekir.

Kabızlık esnasında bazı organlarda ağrı oluşması da çok normaldir. Bu hastalıkta ağrı yapan organların başında bağırsaklar gelir. Kişi kendini şişkin hisseder ve kasık, mide gibi vücudun bölümlerinde ağrılar oluşabilir.

Kabızlık Ağrısı Nerelere Vurur?

Kabızlık, bol su tüketimi ile üstesinden gelinebilecek bir hastalıktır. Yeterli miktarda su tüketilmemesi de kabızlığa neden olur. Kabızlık halinde kalın bağırsak, olması gerekenden fazla çalışacağı ve emilim yapacağı için makat kısmında da ağrı oluşabilir. Doktor tavsiyesi ile kullanılacak ilaçlarla hastalığın üstesinden gelmek mümkündür.

Kabızlık, genel anlamda önemsiz bir rahatsızlık gibi görülse de başka hastalıklara da neden olabilir. Bağırsak kanseri, makat kısmında yırtılma ve hemoroid hastalıklarının temelinde kabızlık yatar. Bu nedenle kabuz olduğunuzu hissettiğinizde doktor muayesi uygun olacaktır.