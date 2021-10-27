Kabızlık ve uykusuzluk tedavisinde kullanılıyor

Görüntü itibariyle Epsom tuzunun kaya tuzuna benzediğini ancak içerik olarak oldukça farklı olduğunu belirten Balcı, "Kaya tuzunda sodyum minerali bulunurken Epsom tuzunda magnezyum minerali bulunmaktadır. Acı bir tada sahip olan epsom tuzu çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Yıllardır bu tuz, özellikle kabızlık, fibromiyalji ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Epsom tuzunun etkisinin içeriğindeki magnezyumdan kaynaklandığı söylenmektedir. Bazı sağlık profesyonelleri Epsom tuzunun terapötik olduğunu iddia etmekte ve bu tuzu çeşitli durumlar için alternatif bir tedavi olarak kullanmaktadır" diye konuştu.

Arş. Gör. Eda Balcı, "Epsom" adının keşfi yapılan İngiltere'nin Epsom kasabasından aldığını belirterek, "Kimyasal yapısından dolayı tuz olarak adlandırılan bu madde, suda çözünme özelliğine sahiptir" açıklamasında bulundu.

"GÜNDE 30 GRAMDAN FAZLA KULLANILMAMALI"

Epsom tuzunu kullanmanın farklı yolları olduğunu ifade eden Balcı, en yaygın kullanımının Epsom tuzu banyosu olduğunu söyledi. Ayrıca bu tuzun ağızdan da alınabildiğini aktaran Balcı, ağızdan alınan Epsom tuzu için de günde 1-2 çay kaşığı (5-10 gram) tuzu 1 su bardağı suda çözdürüp tüketilebileceğini ifade ederek epsom tuzunun faydalarını 3 maddede açıkladı:

"Bilinen en önemli faydalarından biri, bağırsak hareketlerini artırmasıdır. Bağırsaklardaki su miktarını artırır ve kısa sürede aktif bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede kabızlık sorunu yaşayanlarda faydalıdır. Epsom tuzundaki magnezyum serotonin hormonunun salgılanmasını destekler. Kişilerde görülen uyku bozukluğu durumunu iyileştirir. Epsom tuzu ile hazırlanmış banyonun, uyku kalitesini artırdığı bilinmektedir. Epsom tuzu banyoları sayesinde vücuttaki ağır metal ve toksinler atılır ve stresle mücadelede yardımcı olur."

Epsom tuzunun günde 30 gramdan (6 çay kaşığı) fazla kullanılmaması önerilmekte olduğunu söyleyen Balcı, uzman tavsiyesi ile önerilen miktarda kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.