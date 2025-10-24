Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor! Uzmanlar uyardı: "Kalıcı iyileşmenin sırrı..."

Meme kanseri, milyonlarca kadının yaşamını etkileyen ve kadınlarda en sık görülen kanser türü. Tedavi sürecinde memenin tamamen alınması ya da sınırlı bir kısmın çıkarılması sadece fiziksel değil, ruhsal izler de bırakabiliyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 24.10.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 08:42 PAYLAŞ ABONE OL

Kanser tanısını duymak, birçok kadın için hayatın durduğu bir an anlamına gelebilir. "Kanser" kelimesi, sadece bir teşhis değil; ölüm, kayıp ve belirsizlik kavramlarını da beraberinde getirir. Bu dönemde hastalar genellikle şok, inkâr, öfke ve yoğun kaygı yaşarken psikolojik destek; bilgi kirliliğini azaltmak ve yalnızlık hissini gidermek açısından kritik önem taşıyor. Psikoloji Bölümü'nden Klinik Psikolog Arzu Beyribey, meme kanseriyle mücadele sürecinde fiziksel iyileşmenin yanında psikolojik desteğin de tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

CERRAHİ SÜREÇ VE KADIN KİMLİĞİ

Beyribey, meme kanseri tedavi sürecinde memenin tamamen alınması ya da sınırlı bir kısmın çıkarılmasının sadece fiziksel değil, duygusal izler de bırakabildiğini söyleyerek, şöyle dedi: "Meme; kadınlık, annelik ve toplumsal kimliğin sembolü olarak algılandığı için, kaybı ya da şekil değişikliği benlik algısında sarsılmalara yol açabilir. 'Aynaya bakmaya korkuyorum' gibi söylemler, psikolojik travmanın kaçınılmaz olduğunun bir göstergesidir. Bu süreçte psikolojik destek çok önemlidir. Cerrahi sonrası rekonstrüksiyon fiziksel bir onarım sağlasa da, kadının kendi bedenini yeniden kabullenmesi ve öz saygısını inşa etmesi için psikoterapi büyük önem taşır."