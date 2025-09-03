Kadınların yaptığı bu hata erken menopozu tetikliyor! Bilim insanları uyardı: "20 yaşına kadar iniyor..."

BEBEK İSTEYENLER İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT Erken menopozun özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için risk oluşturduğunu söyleyen Op. Dr. Kaymakçı, şunlara dikkat çekti: "Menopoza giren kadının yumurta rezervi hızla tükenir. Evlenme yaşının gecikmesi ve kariyer planları nedeniyle bebek isteyen pek çok kadın için erken menopoz artık ciddi bir tehdit."

PRP VE KÖK HÜCRE YÖNTEMLERİ UMUT VERİCİ

Toplumda hormon takviyesi konusunda yanlış bir algı olduğunu da belirten Op. Dr. Kaymakçı, "Kontrollü dozlarda uygulanan hormon tedavisi, özellikle 45 yaş altı menopozda son derece güvenlidir. Ateş basması, terleme, uykusuzluk, vajinal kuruluk gibi semptomları azaltır. Kalp-damar sağlığı ve kemik yoğunluğunu korur. Erken menopoz, sadece fiziksel değil, duygusal etkiler de bırakabiliyor. Kadınlar bu dönemde yoğun stres, kabullenememe ve özgüven kaybı yaşayabiliyor. Gerekirse psikolojik destekle bu süreci daha sağlıklı atlatmaları sağlanabilir. PRP ve kök hücre gibi yöntemlerle yumurtalık dokusunu yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bunlar, gelecek adına umut verici gelişmeler " dedi.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ

Tedavide en etkili yönteminin erken tanı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Kaymakçı, "Adet düzensizliği yaşayan kadınlarda hormon değerleriyle over (yumurtalık) rezervini değerlendiriyoruz. Eğer rezerv düşükse, evli değilse bile yumurta dondurma gibi koruyucu seçenekleri sunuyoruz. Amaç, menopoza girmeden önce çocuk sahibi olma şansını koruyabilmek" ifadelerini kullandı.