Kafanın Neresini Çarpmak Tehlikeli? Kafada Nereye Alınan Darbe Tehlikeli, Hangi Bölgesi Daha Riskli?

Kafa travmasına neden olduğundan dolayı kafanın neresini çarpmak tehlikeli diye araştıranlar olabilir. Kafanın hangi bölgesi tehlikeli diyenler, beynin ön lobu ile kafatasının yan taraflarında bulunan ve şakakları destekleyen temporal loblardır. Kafada nereye alınan darbe tehlikeli diye düşünenler için bu sorunun yanıtı, aslında baş kısmının tamamıdır. Ancak bazı bölgeler çok daha risklidir. Kafaya alınan darbe neye neden olur? İşte detaylar…

Kafanın Neresini Çarpmak Tehlikelidir?

Düşme, çarpma, darp, trafik kazası, dövüş sporları vb. nedenlerden dolayı kafaya alınan darbeler, beyinde kalıcı hasara neden olabilir. Özellikle kafatasının bazı kısımları, bu tip darbelere karşı çok daha hassastır. Aslında baş bölgesi, genel olarak yüksek basınçlı darbelerden vücudun diğer kısmlarına göre daha fazla etkilenir. Bunun en önemli nedeni, kafa derisinin yapısı ve kan damarlarının fazla olmasıdır. Bundan dolayı en ufak bir darbe sonucu şişlik ve morluk oluşur. Kafatasının ön lobu olan frontal kısım ile şakaklarda yer alan temporal kısımlar ise beynin en hayati bölgeleridir. Bu kısımlardan alınan sert bir darbe nedeniyle kafa travması, beyin kanaması ve çeşitli kalıcı hasarlar meydana gelebilir.

Kafa Travması Belirtileri Nelerdir?

Ciddi ve acil bir durum olan kafa travmalarında, ilk 24 veya 48 saat içinde mutlaka tıbbi müdahale için bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Alınan darbenin hemen ardından ortaya çıkan bazı belirtiler, kafa travmasının varlığına işaret eder. Bunlardan bir veya birkaçının hastada olması, acil müdahale için yeterli kabul edilir. Uzmanlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda gereken tedavi uygulanır. Kafa travmasının en yaygın görülen belirtileri arasında şunlar yer alır:

Sürekli ve şiddetli baş ağrısı

Baş dönmesi

Görme bozukluğu

Denge kaybı

Bilinçte bulanıklık

Bilinç kaybı

Kas ve eklemlerde işlev kaybı ve güçsüzlük

Mide bulantısı ve kusma

Dış uyaranlara karşı verilen tepkilerde değişiklik

Kafada şişlik, kızarma veya morarma