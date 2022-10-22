Kahvaltıdan sonra midem ağzıma geliyor diyenler dikkat! Asıl nedeni bakın neymiş...

Normalde özofagus sfinkteri (gıdanın mideye geçmesine izin veren ve daha sonra geri gelmesini engellemek için kapanan kaslı bir tüp) yemek borusunu mide asidinden korur. Bununla birlikte, sfinkter gevşerse, yiyecek gevşeyen açıklıktan yukarı doğru itilebilir ve asit geri akışına neden olabilir. Öyleyse gelin birlikte reflüyü tetikleyen gıdalara bir bakalım.
MİDE YANMASI NEDİR?
Mide ekşimesi, midedeki asit yemek borusuna veya yemek borusuna geri aktığında oluşur. Bazı insanlar bunu göğüs kemiğinin arkasından başlayıp boyun ve boğaza doğru ilerleyen yanma hissi olarak tanımlar. Boğazda acı bir tat veya baskı hissi de olabilir. Semptomlar birkaç saat boyunca mevcut olabilir ve belirli yiyecekleri yedikten sonra daha kötü hissedebilirler.
BAHARATLI YİYECEKLER
Baharatlı yiyecekler mideyi tahriş edebilir ve mide ekşimesine neden olabilir. Özellikle acı biber, kapsaisin içerir. Yapılan araştırmalarda gecikmiş mide boşalmasına neden olduğunu ve reflüyü destekleyebileceğini açıkladı. Paket servislerden veya restoranlardan gelen baharatlı yiyecekler genellikle mide ekşimesine neden olabilecek soğan ve yağlar içerir. Köri ve biber yemeklerini evde sıfırdan hazırlamak ve bunun yerine daha hafif baharatlar veya taze otlar kullanmak tercih edilebilir. İnsanlar köriyi daha az baharatlı hale getirmek için hindistan cevizi sütü eklemeyi de deneyebilir.
YAĞLI VE KIZARMIŞ YİYECEKLER
Uzmanlar, yağlı ve kızarmış yiyeceklerin sindirilmesinin daha uzun sürdüğünü ve bu da özofagus sfinkteri üzerindeki baskıyı artırdığını söylüyor. Özellikle bu besinlerden reflünüz var ise uzak durun.
GAZLI İÇECEKLER
Gazlı içecekler, alt özofagus sfinkterini açmaya zorlayan ve kişinin geğirmesine neden olan gaz içerir. Gazlı içeceklerdeki şeker midede fermente olabilir ve daha fazla gaz ve şişkinliğe neden olabilir. İnsanlar gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalı ve bunun yerine su tercih etmeli. Ya da içeceğin içine su koyarak gazını hafifletebilirsiniz.
KAHVE
Kahvenin reflü üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar çelişkili sonuçlar verdi. Yapılan araştırmalarda bir kişinin içtiği kahvenin türü ve midesinin boş olup olmadığı gibi belirli faktörlerin kahvenin reflüyü fazlasıyla tetikleyeceğini gösteriyor.
PEYNİR VE AVOKADO
Peynir ve avokado protein bakımından oldukça zengindir, ancak üksek yağ içeriği sayesinde şişkinlik oluşarak yemek borusu sfinkterinde baskıyı artırır. Sfinkterde baskının artması asit reflü veya mide ekşimesine neden olabilir.
DOMATES VE NARENCİYE
Sağlıklı bir diyette meyve ve sebzeler önemlidir. Ancak bazı meyveler, özellikle yüksek asidik meyveler olmak üzere GÖRH semptomlarına neden olabilir veya bunları kötüleştirebilir. Sık asit reflüsü yaşıyorsanız, aşağıdaki gıdaların alımını azaltmalı veya ortadan kaldırmalısınız:
KORKMADAN YİYEBİLECEĞİNİZ BESİNLER
Reflü belirtileri mide asidinin yemek borusuna temas etmesi ve tahrişe ve ağrıya yol açmasından kaynaklanabilir. Çok fazla asidiniz varsa, asit reflü semptomlarını yönetmek için bu belirli yiyecekleri diyetinize dahil edebilirsiniz. Bu yiyeceklerin hiçbiri durumunuzu iyileştirmeyecektir ve semptomlarınızı yatıştırmak için bu belirli yiyecekleri deneme kararınız, onlarla kendi deneyimlerinize dayanmalıdır.
SEBZELER
Sebzeler doğal olarak yağ ve şeker bakımından düşüktür. İyi seçenekler arasında yeşil fasulye, brokoli, kuşkonmaz, karnabahar, yapraklı yeşillikler, patates ve salatalık bulunur.
YUMURTA BEYAZI
Yumurta akı iyi bir seçenektir. Yine de, yağ oranı yüksek olan ve reflü semptomlarını tetikleyebilen yumurta sarısını sınırlayın.Tavuk, hindi, balık ve deniz ürünleri gibi yağsız etler az yağlıdır ve asit reflü semptomlarını azaltabilir. Eti ızgara, fırınlanmış veya haşlanmış olarak deneyin.