Kahvaltıdan sonra midem ağzıma geliyor diyenler dikkat! Asıl nedeni bakın neymiş...

Kahvaltı yaptıktan sonra yediğimiz besinler eğer ağır ve yağlı ise mide sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle reflünüz var ise baharatlı, soslu yiyecekler mide ekşimesine neden olarak bulantılara yol açabilir. Peki mide ekşimesine sebep olan yiyeceklerin neler olduğunu biliyor musunuz? İşte bunları duyunca çok şaşıracaksınız…

Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:04 PAYLAŞ ABONE OL

Normalde özofagus sfinkteri (gıdanın mideye geçmesine izin veren ve daha sonra geri gelmesini engellemek için kapanan kaslı bir tüp) yemek borusunu mide asidinden korur. Bununla birlikte, sfinkter gevşerse, yiyecek gevşeyen açıklıktan yukarı doğru itilebilir ve asit geri akışına neden olabilir. Öyleyse gelin birlikte reflüyü tetikleyen gıdalara bir bakalım.

MİDE YANMASI NEDİR? Mide ekşimesi, midedeki asit yemek borusuna veya yemek borusuna geri aktığında oluşur. Bazı insanlar bunu göğüs kemiğinin arkasından başlayıp boyun ve boğaza doğru ilerleyen yanma hissi olarak tanımlar. Boğazda acı bir tat veya baskı hissi de olabilir. Semptomlar birkaç saat boyunca mevcut olabilir ve belirli yiyecekleri yedikten sonra daha kötü hissedebilirler.