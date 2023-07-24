Kahvaltıyı bu saatlerde yapmak diyabet riskini yüzde 60 artırıyor! Şeker seviyelerini yerle bir ediyor…

İspanya'nın Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'ndeki (ISGlobal) araştırmacılar, kahvaltıyı sabah 9'dan sonra yapan kişilerin, sabah 8'de kahvaltıyı bitirenlere kıyasla tip 2 diyabet durumu geliştirme olasılığının yüzde 60 daha fazla olduğunu buldu.
Yedi yıl boyunca Fransa'da 100.000'den fazla kişinin verilerini analiz eden başka bir çalışma, akşam saat 22.00'den sonra yemek yemenin tip 2 diyabet riskini daha da artırdığını da ortaya koydu.
İspanyol ekip, diyabet riskini azaltmak için sadece ne yediğimize değil, ne zaman yediğimize de dikkat etmenin önemini vurguladı.
Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nde (ISGlobal) araştırmacı ve çalışmanın ilk yazarı Dr. Anna Palomar-Cros şunları söyledi: "Kahvaltıyı atlamanın glikoz ve lipit kontrolünün yanı sıra insülin seviyelerini etkilediği bilindiğinden, biyolojik olarak bu mantıklı bir sonuçtur."
"Bu, kahvaltıyı atlamanın tip 2 diyabet riskini artırdığı sonucuna varan iki meta-analizle de tutarlı bir veridir."
"Yemek zamanlamasının sirkadiyen ritimleri ve glikoz ve lipid kontrolünü düzenlemede önemli bir rol oynadığını biliyoruz, ancak az sayıda çalışma yemek zamanlaması veya aralıklı oruç ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi araştırmıştı."
Tip 2 diyabet, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi çeşitli değiştirilebilir risk faktörleri ile ilişkilidir. Araştırma ekibi, yemek zamanlamasının diyabet riski üzerindeki etkisini daha fazla araştırmak için yüzde 79'u kadın olan 103.312 yetişkinden oluşan bir grup üzerinde çalıştı.
Katılımcılardan, farklı üç günde 24 saatlik bir süre boyunca tükettikleri gıdaları ve yemek zamanlamalarını kaydetmeleri istendi. Ekip daha sonra verileri yedi yıllık bir süre boyunca analiz etti ve 963 yeni tip 2 diyabet vakası belirledi.
Sonuçlar, sabah 9'dan sonra düzenli olarak kahvaltı yapan kişilerin, sabah 8'den önce kahvaltı yapanlara kıyasla tip 2 diyabet geliştirme riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.
Bununla birlikte, çalışma, bireylerin sabah 8'den önce kahvaltı yapması ve akşam yemeğini erken yemesi durumunda aralıklı orucun faydalı olabileceğini de ortaya koydu.
Araştırmanın ortak yazarlarından Profesör Manolis Kogevinas, "Sonuçlarımız, sabah 8'den önce ilk öğünün ve akşam 7'den önce son öğünün tip 2 diyabet insidansını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor" dedi.