Kahvaltıyı bu saatlerde yapmak diyabet riskini yüzde 60 artırıyor! Şeker seviyelerini yerle bir ediyor…

İspanya'nın Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'ndeki (ISGlobal) araştırmacılar, kahvaltıyı sabah 9'dan sonra yapan kişilerin, sabah 8'de kahvaltıyı bitirenlere kıyasla tip 2 diyabet durumu geliştirme olasılığının yüzde 60 daha fazla olduğunu buldu.

Yedi yıl boyunca Fransa'da 100.000'den fazla kişinin verilerini analiz eden başka bir çalışma, akşam saat 22.00'den sonra yemek yemenin tip 2 diyabet riskini daha da artırdığını da ortaya koydu.

İspanyol ekip, diyabet riskini azaltmak için sadece ne yediğimize değil, ne zaman yediğimize de dikkat etmenin önemini vurguladı.