Kahve içmeyi tamamen bıraktığınızda cildinizde neler olur?

Kafeinsiz bir yaşamın cilt üzerinde olumsuz etkileri ortaya çıktı. İşte kahve içmeyi bıraktığınızda ortaya çıkacak olumsuzluklar...

SİVİLCELERİNİZ ARTABİLİR

Kahvenin, cilde yarar sağlayan antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri bulunuyor. Bir araştırmaya göre düzenli kahve tüketmek yüz sivilcelerine neden olabilecek iltihaplanmayı azaltabiliyor. Üstelik bu iltihaplanmaya bağlı ciltte oluşan ve lekelenmelere sebep olabilecek hiperpigmentasyonu da engelleyebilir.

SELÜLİTLERLE SAVAŞMAYI ZORLAŞTIRABİLİR

Kahvede bulunan antioksidanlar da portakal kabuğu görünümünü azaltabilir. Kafein, cilt altındaki kan damarlarının genişlemesini sağlayarak genel kan akışını iyileştirir. Bu da selülit görünümünün azalmasını sağlarr.

CİLT LEKELERİNİZ ARTABİLİR

Günde bir fincan kahve, cildinizin yaşlanmasını yavaşlatabilir. Kahvede bulunan klorojenik asitler, pigmentli lekelerin görünümünü ortadan kaldırabilir.

CİLT RAHATSIZLIKLARINIZ ORTAYA ÇIKABİLİR

Gül hastalığı olarak da bilinen rosecea, birçok insanı etkileyen yaygın bir cilt rahatsızlığı. Cilt yüzeyinin altındaki kan damarları olan küçük, sivilce benzeri yumrular ortaya çıkabilir. Araştırmalara göre, günde bir fincan kahve içmek, rosecea hastalığını engelleyebilir.

GÖZ ALTI MORLUKLARINIZ ARTABİLİR

Kahve, gözünüzün altındaki inatçı koyu lekeleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Kafein, koyu halkaların ortaya çıkmasına neden olan damarları etkileyerek daha az görünür hale getirmesini sağlıyor.

CİLDİNİZDEKİ YAŞLANMAYI HIZLANDIRABİLİR

Çok fazla kahve içmek cildinizi kurutabilse de doğru oranda tüketilmesi durumunda cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı da koruyabilir. Yapılan araştırmada 100'den fazla kadında kahve içenlerde güneş lekesi geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğu tespit edildi.