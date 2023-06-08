Kahve Kabız Yapar Mı? Filtre ve Türk Kahvesi Kabız Yapar Mı?

Gündelik yaşam içinde çoğu kişinin olmazsa olmazları arasında kahve vardır, özellikle ülkemizde sıcak içecekler arasında en sık tüketilenler arasında kahve türleri yer almaktadır. Hele ki meşhur Türk Kahvesinin seveni hayli çoktur. Peki, sıkça tüketilen Türk Kahvesi kabız yapar mı? Kahve kabızlığa neden olur mu? Gelin tüm yanıtları birlikte inceleyelim…

Kahve Kabızlığa Sebep Olur Mu?

Kahve ağacı yemişlerinin çekirdeklerinin öğütülmesi ile elde edilen kahve dünya genelinde en sık tüketilen içecekler arasında yer almaktadır. Günümüzde artık yüzlerce kahve türü mevcuttur. Kahve içerdiği kafein sayesinde tüketildiği zaman dinçlik ve enerji sağlar, ancak aşırı tüketimi durumunda başta sindirim sistemini ilgilendiren bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Bazı kahve türleri sık aralıklarla tüketildiği vakit hazımsızlık ve kabızlık problemlerine neden olabilmektedir.

Türk Kahvesi Kabız Yapar Mı?

Mutfak kültürümüzün en bilinen gıdalarından Türk Kahvesi her evin mutfağında başköşede yer almaktadır. Hemen herkesin severek tükettiği Türk Kahvesi kokusu, aroması ve keyifli içimiyle gerçekten güzel bir kahve türü ancak fazlaya kaçıldığı zaman kabızlığa zemin hazırlayabilir. Bunun nedeni ise Türk Kahvesinin idrar söktürücü özelliği nedeniyle fazla tüketimi durumunda vücutta sıvı oranını azaltmasıdır.

Filtre Kahve Kabız Yapar Mı?

Dünya genelinde ve ülkemizde en sık tüketilen diğer bir kahve türü olan filtre kahve içerdiği yüksek oranda kafein sayesinde diğer kahvelere nazaran daha çok dinçlik vermektedir. Uzmanlara göre bu sert yapılı kahveyi gün içinde en fazla 1-2 fincan olacak şekilde tüketmek gereklidir, nedeni ise aşırı tüketimi sonucunda mide krampları ve ishal gelişmesidir. Yani filtre kahve kabız yapmaz aksine fazla tüketimi ishale zemin hazırlamaktadır.