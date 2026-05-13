Kahvenize sakın bunu atmayın! Masum sanılan o madde felç davetiyesi çıkarıyor

Moždani udar (felç) artık sadece yaşlıların değil, yaşam tarzı faktörleri nedeniyle gençlerin de korkulu rüyası haline geldi. Baylor Tıp Koleji ve Teksas Kalp Enstitüsü Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr. Christie M. Ballantyne, her sabah uyguladığı ve herkesin kolayca adapte edebileceği 6 basit adımı şu şekilde sıralıyor:

1. İlaçlarınızı Asla İhmal Etmeyin

Dr. Ballantyne'a göre yüksek tansiyon ve kolesterol kontrolü hayati önem taşıyor. Ünlü doktor, ilaçlarını unutmamak için onları banyoda diş fırçasının hemen yanına koyuyor. Tansiyonun "sınırda" (140-145) olmasının bile yüksek bir risk teşkil ettiğini belirten uzman, ideal tansiyonun 120'nin altı olması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca doktor kontrolünde "bebek aspirini" kullanımının kanı sulandırarak riski azaltabileceğini ekliyor.

2. Stresi Azaltın: Sarılmanın Gücü

Düşük stres seviyesi, düşük kan basıncı demektir. Dr. Ballantyne sadece meditasyonun değil; dua etmenin, ilham verici alıntılar okumanın veya sevilen birine (hatta evcil hayvana) sarılmanın kortizol seviyesini düşürdüğünü belirtiyor. Fiziksel temasın stresi azalttığı bilimsel bir gerçek.

3. Yapay Tatlandırıcılara Dikkat

Günde 4 fincana kadar kahve tüketiminde bir sakınca görmeyen uzman, asıl tehlikenin ksilitol ve sorbitol gibi yapay tatlandırıcılarda olduğunu söylüyor. Özellikle ksilitol, kan pıhtılaşması ve felç riskiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

4. Hareket Edin

Güne egzersizle başlamak ideal olsa da, imkanı olmayanlar için Dr. Ballantyne basit çözümler sunuyor: İşe bisikletle gitmek, arabayı uzağa park etmek veya asansör yerine merdiven kullanmak. Hedef, günde en az 7.000 adım.

5. Sigara ve Elektronik Sigaradan Uzak Durun

Tütün ürünleri felç riskini en çok artıran faktörlerin başında geliyor. Dr. Ballantyne, elektronik sigaraların (vaping) sanıldığı kadar masum olmadığını, nikotin ve kimyasalların doğrudan kan dolaşımına karışarak damar sağlığını bozduğunu hatırlatıyor.

6. Dengeli Kahvaltı

Ünlü doktorun favori kahvaltısı: Lor peyniri, taze meyve ve keten tohumu. Keten tohumunun içerdiği Omega-3 ve liflerin damar sağlığı için mucizevi olduğunu belirten uzman, şekerli kahvaltılık gevreklerden ve işlenmiş şekerden uzak durulması gerektiğini, çünkü diyabetin felç riskini katladığını vurguluyor.