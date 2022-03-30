Kahvenizi kahvaltıdan önce içerseniz bakın vücudunuzda neler oluyor

Uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız bu yazıyı okuduktan sonra bu alışkanlığınızı tekrar gözden geçireceksiniz. İşte kahvaltıdan önce kahve içmenin vücudunuzda yaratabileceği 5 önemli yan etki…
KAN ŞEKERİ SEVİYENİZİ YÜKSELTİR
Sabahları kahvaltı yapmadan önce kahveye sarılıyorsanız kan şekeriniz bu durumdan ciddi şekilde etkilenebilir. Uyandığınızda vücudunuza bir şeyler yiyip içmeden kahve girdiğinde, bu durum kan şekeri seviyenizi hızlı bir şekilde yüzde 50 oranında artırabilir. Kan şekerinizi düzenlemek için kafeinsiz kahve tüketmeye başlamanıza da gerek yok. Sadece bir şeyler yedikten sonra kahvenizi içmeniz yeterli. Yapılan araştırmalar kahvaltı sonrası kahve içmenin kan şekerini fazla etkilemediğini gösteriyor.
BACAK KRAMPLARINA NEDEN OLUR
Hepimiz arada kötü bir gece geçiririz ancak sabah uykumuzun açılması için kahve içmek yapılabilecek en büyük hatadır. Uyanır uyanmaz içilen kahve kan şekerini yükselttiği için geceleri size bacak krampları yaşatarak uykusuz kalmanıza neden olabilir.
CİLT KURULUĞU YAPAR
Kahve tüketiminin metabolizmayı hızlandırdığı bilinen bir gerçek. Ancak sindirimi hızlandırması nedeniyle güçlü bir idarar söktürücü sayılıyor ve vücuttaki su tutumunun da azalmasına sebep oluyor. Bu nedenle yeterli su tüketmemeniz durumunda bedeniniz ihtiyacı olan suyu tutamayarak dışarı atıyor ve dehidrasyon yaşama olasılığınız artıyor. En az tükettiğiniz kahve miktarı kadar su içmek dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta.
SÜREKLİ KAYGILI HİSSETMENİZE YOL AÇAR
Günün erken saatlerinde salınan ve stresten sorumlu olan kortizol hormonu kahvenin içeriğinde bulunan kaferinle tepkimeye girer. Uyandığınız anda içeceğiniz bir fincan kahve vucüdunuzda salgılanan kortizol hormonunun salınımını artırarak gün boyu daha kaygılı hissetmenize sebep olmaktadır.
MİDENİZE ZARAR VERİR
Mideniz doğası gereği içeriğinde çeşitli asitler barındırır. Sabahları aç karna içtiğiniz kahve de yapısı gereği asidiktir. Düzenli olarak kahvaltıdan önce kahve içmeniz durumunda midedeki asit seviyesi artar ve mideye zarar vererek ülser gibi sorunlara yol açabilir.