Kahvenizi kahvaltıdan önce içerseniz bakın vücudunuzda neler oluyor

CİLT KURULUĞU YAPAR

Kahve tüketiminin metabolizmayı hızlandırdığı bilinen bir gerçek. Ancak sindirimi hızlandırması nedeniyle güçlü bir idarar söktürücü sayılıyor ve vücuttaki su tutumunun da azalmasına sebep oluyor. Bu nedenle yeterli su tüketmemeniz durumunda bedeniniz ihtiyacı olan suyu tutamayarak dışarı atıyor ve dehidrasyon yaşama olasılığınız artıyor. En az tükettiğiniz kahve miktarı kadar su içmek dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta.