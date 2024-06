Kalbi ve akciğeri koruma yöntemi! 3 - 4 ayda bir mutlaka...

"KAN SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR"

Kan bağışının önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, "Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Ülkemizde her gün binlerce hastanın kan ihtiyacı olmaktadır. Planlı ameliyatlar, kazalar, bilinen kan hastalıkları ve onlarca başka durumda her yaştan hastanın kan ihtiyacı olabilmektedir. Doğumdan ölüme kadar her an kan ihtiyacımız olabilir. Deprem gibi olağanüstü durumlar kan ihtiyacını artırabilir. Kan ihtiyacının sağlanması ancak gönüllü vericilerin bağışları ile mümkündür" diye konuştu.