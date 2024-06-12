Kalbi ve akciğeri koruma yöntemi! 3 - 4 ayda bir mutlaka...

"KAN SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR" Kan bağışının önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, "Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Ülkemizde her gün binlerce hastanın kan ihtiyacı olmaktadır. Planlı ameliyatlar, kazalar, bilinen kan hastalıkları ve onlarca başka durumda her yaştan hastanın kan ihtiyacı olabilmektedir. Doğumdan ölüme kadar her an kan ihtiyacımız olabilir. Deprem gibi olağanüstü durumlar kan ihtiyacını artırabilir. Kan ihtiyacının sağlanması ancak gönüllü vericilerin bağışları ile mümkündür" diye konuştu.





"KAN BAĞIŞI SONRASI BOL SIVI ALINMALI"

Kan bağışından önce ve dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, "Öncelikle bağışçının gönüllü olması gerekir. Bağışçının bilgilendirilmiş onamı okumuş, anlamış ve soruları açıklıkla cevaplayarak imzalamış olması önemlidir. Kan bağışında bulunacak kişi, kan bağışı öncesindeki son 24 saat içinde alkol kullanmamış olmalı ve düzenli kullanılması gereken ilaçlar hariç ilaç kullanmamış olmalı ve son 1 saat içinde hafif bir yemek yemiş olmalı, aç olmamalıdır. Kan bağışı sonrası ilk 1 saat dinlenme konumunda olmalı, bol sıvı almalı, bağışı izleyen iki saat boyunca sigara içmemeli, özellikle dikkat gerektiren işlerden kaçınılmalıdır" dedi.



"KAN BAĞIŞINA ENGEL DURUMLAR"

Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, kan bağışına engel olabilecek durumları ise şu şekilde sıraladı: "Sebebi bilinmeyen ateş, cinsel yolla bulaşan hastalık, madde kullanma geçmişi, HIV, Hepatit B, Hepatit C enfeksiyonları ve kanama pıhtılaşma bozukluğuna sebep olabilecek kan hastalığı mevcut ise kan bağışı kabul edilmez."