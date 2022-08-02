Kalbin en iyi dostu! Bu besin kalp krizi riskini sıfırlıyor

Bu konu hakkında yaklaşık 25 bin kişinin dahil olduğu başka bir araştırma ise European Heart Journal'da yayınlandı.

Araştırmada katılımcılara beslenmeleri hakkında birçok soru soruldu, kan basınçları ölçüldü ve ne kadar potasyum tükettikleri incelendi. 20 yıl boyunca takip edilen kişilerde en yüksek potasyum alımına sahip bireylerin en az potasyum tüketenlere oranla kalp krizi geçirme riskinin %11 daha az olduğu belirlendi.