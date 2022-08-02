Kalbin en iyi dostu! Bu besin kalp krizi riskini sıfırlıyor

Yapılan araştırmaların sonucunda düzenli olarak potasyum zengini besinleri tüketmenin yetişkinlerde kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinde düşüş sağladığını ortaya konuldu.
KALP KRİZİNE KARŞI EN ETKİLİ BESİNLER
Kardiyovasküler sağlık sorunları, kalp krizi ve felç gibi potansiyel olarak ölümle sonuçlanabilecek atakları içermektedir. Bilim insanları özellikle avokado, somon ve muz gibi potasyum bakımından zengin gıdaların kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak aşırı tuz tüketiminin etkisini ortadan kaldırdığını iddia ediyor.
Buna ek olarak potasyum tüketmenin kalp sağlığını korumada kadınlarda erkeklerden daha etkili olduğu da ortaya çıktı.
Hollanda'da bulunan Amsterdam Üniversitesinde görev yapan araştırmacı Profesör Liffert Vogt şunları söyledi: "Sonuçlar potasyumun kalp sağlığını korumaya kesin bir şekilde yardımcı olduğunu ancak kadınlarda erkeklerden daha fazla fayda gösterdiğini ortaya koyuyor."
Yüksek tuz tüketimi ile yüksek kan basıncına sahip olmanın kalp krizi ve felç geçirme riskini arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle günümüzde sağlık tavsiyeleri tuz alımını sınırlandırmaya dayalıdır. Ancak konu işlenmiş gıdalar olduğunda bunu başarmak oldukça zordur.
Potasyum tüketimin kalp sağlığını korumada bu kadar etkili olmasının sebebi ise vücudun idrar ile fazla sodyumu atmasına yardımcı olmasından kaynaklıdır.
Bu konu hakkında yaklaşık 25 bin kişinin dahil olduğu başka bir araştırma ise European Heart Journal'da yayınlandı.
Araştırmada katılımcılara beslenmeleri hakkında birçok soru soruldu, kan basınçları ölçüldü ve ne kadar potasyum tükettikleri incelendi. 20 yıl boyunca takip edilen kişilerde en yüksek potasyum alımına sahip bireylerin en az potasyum tüketenlere oranla kalp krizi geçirme riskinin %11 daha az olduğu belirlendi.
Erkeklerde ise %9 oranında bir fark görüldü. Genel olarak bakıldığında ise potasyum alımı daha yüksek olan bireylerde riskin yüzde 13 azaldığı gözlendi.
Profesör Vogt, potasyum ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkinin tuz alımından bağımsız olduğunu söyleyerek "Bu durum potasyumun artan sodyum alımının dışında da kalbi korumada farklı yararları olduğunu gösteriyor" dedi.
Aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyon sonusunca kalp hastalıklarına yol açabileceği ve felce neden olabileceği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ise bu nedenle günde en fazla 5 gram tuz tüketilmesini tavsiye etmektedir.
İngiliz Kalp Vakfı'nın yürettiği bir araştırmada ise tuz alımınızı azaltmanın ve potasyum içeren daha fazla gıda yemenin daha sağlıklı bir kalp için reçete olabileceği yönündeki mevcut tavsiyeleri desteklemektedir.