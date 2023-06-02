Kalbiniz hiç olmadığı kadar sağlıklı atacak! İşte uzmanından damarları yeni baştan düzenleyen o besin…

Kalp hastalığına göre üç önemli risk faktörü bulunuyor. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve sigara içmek listenin en başında yer alıyor. Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol, tüketilen besine bağlı olarak değişim gösteriyor.

Uzmanlar, kalp hastalığı geliştirme riskini azaltacak ve genel sağlığı iyileştirecek bir dizi önemli beslenme sistemini benimsemeye dair önemli uyarılarda bulunuyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER

İyi kalp sağlığı ile ilişkili çok sayıda yiyecek var, ancak diyetisyen Sharon Palmer'a bakliyat, soya, tohumlar ve kuruyemiş tüketmek büyük önem yaşıyor. Palmer; bakliyatlar ve soya ürünlerinin LDL kan kolesterol seviyelerini, glikoz seviyelerini ve kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek lif açısından zengin olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, bu lif açısından zengin besinler, kalp sağlığı üzerinde etkili olan bağırsak mikrobiyomunu da artırabilir.