Kalbiniz hiç olmadığı kadar sağlıklı atacak! İşte uzmanından damarları yeni baştan düzenleyen o besin…

Kalp hastalığına göre üç önemli risk faktörü bulunuyor. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve sigara içmek listenin en başında yer alıyor. Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol, tüketilen besine bağlı olarak değişim gösteriyor.
Uzmanlar, kalp hastalığı geliştirme riskini azaltacak ve genel sağlığı iyileştirecek bir dizi önemli beslenme sistemini benimsemeye dair önemli uyarılarda bulunuyor.
KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER
İyi kalp sağlığı ile ilişkili çok sayıda yiyecek var, ancak diyetisyen Sharon Palmer'a bakliyat, soya, tohumlar ve kuruyemiş tüketmek büyük önem yaşıyor. Palmer; bakliyatlar ve soya ürünlerinin LDL kan kolesterol seviyelerini, glikoz seviyelerini ve kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek lif açısından zengin olduğunu belirtiyor.
Ayrıca, bu lif açısından zengin besinler, kalp sağlığı üzerinde etkili olan bağırsak mikrobiyomunu da artırabilir.
Kuruyemiş ve tohumların LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilen kalp sağlığına uygun doymamış yağları içermekle birlikte, aynı zamanda lif ve fitokimyasallar da içerdiğini açıkladı.
Ohio Eyalet Üniversitesi'nde Uzman Diyetisyen Samantha Cochrane'e göre; bu gıdalar arasındaki birleştirici faktör olarak hepsinin "bitki bazlı" olması öne çıkıyor. Genel olarak bitki bazlı gıdaların kalp sağlığını iyileştirme konusunda daha iyi olduğunu belirten Cochrane, bu besinler arasında doymamış yağlar, lif ve bir dizi fitokimyasalların da bulunduğunu açıklıyor.
KALP SAĞLIĞINA ZARARLI OLAN BESİNLER
Cochrane, kalp sağlığına uygun bir beslenme sistemini göz önünde bulundurmak için belirli yiyeceklerden kaçınmaktan çok besinlerin farkındalığına sahip olmanın ve ne kadar tüketildiğini bilinmesinin daha faydalı olduğunu vurguluyor.
Vücudun iltihaplanmasına neden oldukları için trans yağ içeren tüm yiyeceklerden kaçınılmasını tavsiye etti. Hiç olmadığından emin olmak için, içindekiler listesinde "kısmi hidrojene yağ" terimini arayın.
Doymuş yağ, dikkat edilmesi gereken başka bir öğedir. Gıda ve kalp sağlığında doymuş yağ üzerine yapılan araştırmalar, bu belirli yağ türünden ağır diyetlerin, kalp durması riskini artırabilecek yüksek kolesterol ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir.
Hayvansal ürünler ve hindistan cevizi yağı gibi tropikal yağlar, doymuş yağları içerir.