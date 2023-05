Kalbinizi tehlikeye atmayın! Bu vitaminin eksikliğine karşı dikkat

"D VİTAMİNİ KAS İSKELET SAĞLIĞINI DESTEKLER"

C ve D vitaminlerinin vücudumuz için önemini anlatan Uzm. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı: "C vitamini eksikliği belirtileri deride morarma, diş eti kanaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması şeklinde olur. C vitamini takviyeleri bu durumların azalmasını sağlamasının yanında antioksidan özellikleri nedeniyle bazı kronik hastalıklarda vücudun toksinlere direncinin artırmak için de kullanılmaktadır. D vitamini de kas iskelet sağlığını desteklemek için kullanılmalıdır. Ancak özellikle solunum sistemi enfeksiyonların D vitamini eksikliğinde arttığını gösteren yayınlar bulunması nedeniyle, D vitamini seviyesinin normale getirilmesi bu yüzden de önemlidir. D vitaminin fazlası zehirlenmeye neden olduğundan bilinçsiz kullanılmamalıdır."