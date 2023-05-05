Kalbinizi tehlikeye atmayın! Bu vitaminin eksikliğine karşı dikkat

"DENGE BOZUKLUĞU ŞİKâYETİ OLANLARDA B12 EKSİKLİĞİ OLABİLİR" B12 eksikliğinin etkilerinden bahseden Uzm. Dr. Kaya, "B12 vitamini beyin ve sinir sistemi, kan yapımından görevlidir. Genellikle polikliniğe el, ayak yanması, denge bozukluğu unutkanlık, algıda azalma, enerji düşüklüğü şikâyetleri ile gelen hastalarda B12 eksikliği düşünülebilir. Ayrıca makrositer anemi dediğimiz kan hücrelerinin büyük ama sayıca az olduğu durumlarda da B12 eksikliği akla gelir" açıklamasında bulundu.



"D VİTAMİNİ KAS İSKELET SAĞLIĞINI DESTEKLER"

C ve D vitaminlerinin vücudumuz için önemini anlatan Uzm. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı: "C vitamini eksikliği belirtileri deride morarma, diş eti kanaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması şeklinde olur. C vitamini takviyeleri bu durumların azalmasını sağlamasının yanında antioksidan özellikleri nedeniyle bazı kronik hastalıklarda vücudun toksinlere direncinin artırmak için de kullanılmaktadır. D vitamini de kas iskelet sağlığını desteklemek için kullanılmalıdır. Ancak özellikle solunum sistemi enfeksiyonların D vitamini eksikliğinde arttığını gösteren yayınlar bulunması nedeniyle, D vitamini seviyesinin normale getirilmesi bu yüzden de önemlidir. D vitaminin fazlası zehirlenmeye neden olduğundan bilinçsiz kullanılmamalıdır."