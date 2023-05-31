Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır? Bebeklerde Kalça Çıkıklığı Belirtileri Nelerdir?

Kalça çıkığı, bebeklerde ilk aylarda görülen sorunlardan biridir. Söz konusu problem, erken dönemde teşhis edildiğinde kolay bir şekilde müdahale edilebilir. Bu sayede kalıcı sorunların da önüne geçilmiş olur. Peki, bebeklerde kalça çıkığı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Kalça çıkığı, bir kısım belirtiler sayesinde anlaşılabilir. Bu sayede uzman muayenesine ihtiyacınız olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Kalça çıkıklığı belirtileri neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Kalça çıkığı, bebeklik döneminin ilk 2 aylık sürecinde anlaşılan bir sorundur. Doğum esnasında ya da doğumdan sonra yaşanan komplikasyonlar nedeniyle kalça çıkığı olabilir. Bebeğin kalça hareketleri esnasında klik sesi gelmesi ya da anne-babanın bebeği kucağına aldığında kalça bölgesinde gevşeklik hissedilmesi, kalça çıkığının belirtisidir.

Kalça çıkığının erken dönemde teşhis edilmesi çok önemlidir. Yukarıdaki belirtileri hissettiğinizde bebeğinizi uzman kontrolüne götürmelisiniz. Uzman muayenesi sonunda bebeğe kalça ultrasonu istenir. Ultrason sonucuna göre kalça çıkığı ile ilgili tam teşhis konur.

Bebeklerde Kalça Çıkığı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Bebekte kalça çıkığının erken dönemde teşhisi halinde tedavisi ve kalçanın yerine oturtulması çok kolaydır. Fakat bu durum tespit edilemedi ise bebekte ilerleyen dönemde yürüme güçlüğü hatta topallama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Kalça çıkığı ile ilgili uzman desteği alarak sorunun üstesinden gelmeniz mümkündür. Günümüzün gelişen tedavi yöntemlerinden istifade ile kalça çıkığı sorunu tedavi edilebilir.