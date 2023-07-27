Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur? Kalça Kemiği Neden Ağrır ve Nasıl Geçer?

Kalça kemiği ağrısı hem nedenleri hem de belirtileri araştırılan hastalıklar arasında yer alır. Kalça eklemlerinde meydana gelen ağrılar bacak ve beli etkilemesi nedeniyle ciddiye alınması gereken sorunlardandır. Bazı ağrılar geçici olurken bazılarının uzun süre geçmemesi uzman doktora başvurmayı gerekli hale getirir. Kalça kemiği neden ağrır ve nasıl geçer, nerede hissedilir sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur?

Sağlık sorunları arasında eklem ve kas ağrıları en çok şikayet ettiren sorunlardandır. Bunlar arasında yer alan kalça kemiği ağrısı insan yaşamını oldukça olumsuz etkiler. Kalça kemiğinde meydana gelen ağrının birçok farklı nedeni olabilir. Son yıllarda çok fazla görülen sorunlardan biridir. Yalnızca kalça bölgesini değil aynı zamanda bacaklar ve beli de etkilemektedir. Merdiven inerken ya da rutin işlerinizi yaparken ağrıları hissedebilirsiniz. Kalça ağrısı tendonlar, bağlar ve kaslar yanında yumuşak dokularda meydana gelen problemler neticesinde ortaya çıkar.

Kalça Kemiği Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Kalça kemiği ağrısı kalça bölgesini etkileyen ağrı türüdür. Tek kalça ekleminde ağrı ortaya çıkabileceği gibi aynı anda iki farklı tarafta da sorun hissedilebilir. En önemli nedenleri arasında şunlar yer alır:

Kireçlenme

Bursit

Tendon iltihabı

Yaralanmalar

Kas ya da tendon gerginliği

Oteonekroz

Snapping kalça sendromu

Gibi nedenler kalça kemiği ağrısı ortaya çıkarır.

Kalça Ağrısı Belirtileri Neler?

Kalça ağrısının birtakım belirtileri vardır. Bu belirtilerin bir ya da birkaçı kişide görülebilir. Gündelik hayatı olumsuz etkileyen rahatsızlığın en önemli belirtileri ise şunlardır:

Kalça ekleminde ağrılar

Hareketlerde kısıtlanma

Ağrıyla birlikte ateşlenme

Rahatsızlık hissi

Şişlik ve kızarıklık

gibi durumlar kalça ağrısı belirtileri olarak görülebilir. Eğer kişiler bu sorunları iki haftadan daha uzun bir süre yaşıyor ise ortopedi uzmanına görünmelidir.

Kalça Kemiğindeki Ağrı Nasıl Geçer?

Kalça kemiğinde meydana gelen ağrıların giderilmesinde nedenler önemlidir. 15 dakikalık artışlarla kalçada ortaya çıkan ağrıların dindirilmesi için buz torbası uygulaması yapılabilir. Buz iltihaplanma ve donuk sinir uçlarını azaltır. Bu da ağrının hafiflemesini sağlar. Kas gevşetici ilaçlar, hafif egzersizler etkili olabilir.

Dinlenmek bu süreçte son derece önemlidir. Fiziksel aktivitelere ara vermek, ayakları yüksekte tutmak, sıkıştırma uygulamak kalça kemiği ağrısının giderilmesine yardımcı olabilir. Sıkıştırma uygulamasında kompresyon bandajı kullanmak gerekebilir. Kalçanın etrafını sararak ağrının önüne geçilebilir. Ancak ciddi boyutlara ulaşmaması ve erken tedavi için uzman doktora görünmek gerekir. Ağrının şiddetine göre uzman tavsiyelerine önem vermek gerekir.