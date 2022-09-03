Kalçada ağrı o hastalığın habercisi olabilir!

Uzun süre oturmanın ardından ayağa kalktığınızda kalçanızda bir ağrı hissediyorsanız bunun nedeni kalça sıkışması olabilir. Farklı türleri bulunan bu rahatsızlık kişilerde dizlere kadar inen ağrılar da yaratabilir. Konu hakkında konuşan Prof. Dr. İbrahim Azboy, kalça sıkışmasının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

İHA Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:51 PAYLAŞ ABONE OL

Kalça sıkışması sendromunun (hip impingement) 20 ila 40 yaş arasındaki görülen ve kalça fonksiyonlarında kısıtlanma ile seyreden bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Azboy, "Hastalar genellikle kasık ağrısı ve dize yayılan ağrıdan şikayetçidirler. Kalça sıkışması sendromu yaşayan hastalar uzun süre oturup ayağa kalktıktan sonra kasıklarında batma şeklinde ağrı tarif ederler. Zaman içerisinde aktivitelerde kısıtlanma ve kalça hareket açıklığında azalma görülür" dedi.





Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, kalça sıkışması sendromuna ilişkin bilgiler verdi. Çocukluk döneminde geçirilen femur başı epifiz kaymaları ve travmaların yanında yoğun ve aşırı atletik aktivitelerin de kalça sıkışması sendromunun nedenleri arasında yer aldığını kaydeden Dr. Azboy, kalça sıkışma hastalığının genel olarak 20 ila 40 yaş arası genç erişkinlerde görüldüğünü ifade ederek, "Hastalar genellikle kasık ağrısı ve dize yayılan ağrı ile bize başvururlar. Zaman içerisinde aktivitelerde kısıtlanma ve hareket açıklığında azalma görülür" diye konuştu.