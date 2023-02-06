Kalkül Nedir? Safra Kesesinde ve Böbrekte Kalkül Ne Demek, Neden Olur?

Böbrek ve idrar yollarında dayanılmaz ağrılara neden olduğu için insanların birçoğu kalkül nedir diye araştırır. Safra kesesinde kalkül ne demek diye merak edenler için bunlar safra taşıdır. Tıpkı böbreklerde olduğu gibi ağrı, sancı ve ek olarak hazımsızlık ile mide bulantısı şeklinde kendini gösterir. Hastalar böbrekte kalkül nedir neden olur diye sorar. Böbrek ve safra kesesinde taş oluşumuna neden olan etkenler neler?

Böbrekte Kalkül Nedir?

Kalkül, böbrek ve safra kesesinde meydana gelen taşlara verilen isimdir. Litiyazis olarak da bilinen kalküller, böbrekte mineral tuzlarının birikmesi nedeniyle oluşur. Taşların ebatları, birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişebilir ve bu durum ağrıların yoğunluğunu da etkiler. Böbrek taşına neden olan belli başlı faktörler arasında aşağıdakiler bulunur.

Yetersiz sıvı alımı, sağlıksız beslenme ve diyet (Yüksek oranda hayvansal gıdalar ile beslenmek, aşırı tuzlu yemek yemek, ek olarak protein, meyve, sebze ve süt ürünleri tüketmemek) böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar.

Yanlış beslenmenin yanı sıra bazı bakterilerin, böbreklere yerleşerek çoğalması veya bazı böbrek hastalıklarının idrar değerlerini değiştirmesi kalküllere neden olur. Asit, kalsiyum, fosfat, oksalat ve sistin bu idrar değerlerinden bazılarıdır. Bunlar vücuttan idrar ile atılamadığında birikir ve kalkül oluşur.

Böbrek Taşı Nasıl Tedavi Edilir?

Bir hasta böbrek taşı olduğunu aylar hatta yıllar boyunca fark etmeyebilir. Çünkü, ağrıya ve sancıya neden olmadan uzun süre büyüme ve çoğalma eğilimindedirler. Öte yandan, böbreklerden düşebilir ve üreter yolu sayesinde mesaneye kadar inebilirler. Böbrek taşının büyüklüğüne bağlı olarak hastalar, birkaç gün renal kolik adı verilen şiddetli ağrılar hissederler. Bazı vakalarda, mide bulantısı, yanlarda ağrı, idrarda parçacıklara ve kana da rastlanır.

5 mm veya daha küçük olan taşlar için ilaç tedavisi uygulanırken, 5 mm ve üzeri büyüklüktekiler için ESWL yöntemi uygulanır. ESWL, böbreklere verilen şok dalgaları ile taşların kırılmasını ve idrar yoluyla atılmasını sağlar. Bazı ciddi vakalarda ise Perkütan Nefrolitotomi adı verilen endoskopik bir kapalı ameliyata ihtiyaç vardır. Bu sadece 2 cm'den büyük olan ve kırılamayan taşlar için yapılır.

Safra Kesesinde Kalkül Nedir Nasıl Tedavi Edilir?

Kalküller böbreklere ek olarak safra kesesinde de meydana gelirler. Bunlara, safra taşları veya kolelitiazis adı verilir. Kolesterol kristalleri, kalsiyum tuzları ile safra pigmentleri oluşumlarında etkili rol oynar. Kolesterolün, kolesterol kristallerine (taşlara) çökelmesi, karaciğerin aşırı yağlanması ile de ilişkilidir. Bundan dolayı, safra taşı olanların yağlı yiyeceklerden uzak durmaları gerekir.

Safra kanalları ise karaciğeri safra kesesine ve ardından bağırsaklara bağlayan yollardır. Boyunlar da dahil olmak üzere safra kanallarında taşlar oluşabilir ve ağrıya, mide bulantısına, mide ekşimesine, hazımsızlığa ve şişkinliğe neden olabilir.

Safra kesesinde kalkül oluşmasının nedenleri arasında ise şunlar bulunur:

Yanlış beslenme (aşırı yağlı ve tuzlu yiyecek tüketimi)

Yüksek kolesterol

Obezite

Genetik yatkınlık

Taş oluşumu meydana gelen bir safra kesesini ameliyat ile almak en kesin çözümdür. Çünkü, tekrarlama riski çok yüksektir. Bazı hastalara ilaçla tedavisi uygulansa da bu etkili bir yöntem değildir. Bu yüzden doktorlar, Laparoskopik kapalı ameliyat uygulaması ile safra kesesini alabilmektedir. Hastanın kısa bir süre içinde günlük hayatına dönebildiği kolay bir ameliyattır.