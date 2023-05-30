Kalp Ağrısı Nerede Hissedilir? Kalp Ağrısı Nerelere Vurur, Nasıl Olur?

Kalp krizi, kalp kapakçıklarında meydana gelen çökmeler, kalp zarı iltihabı ve damar yırtılmaları gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan kalp ağrısı nerede hissedilir diye merak edenler olabilir. Kalp ağrısı nasıl ve nereye vurur bilmek isteyenler için bu durum, göğüs kısmına bir bıçak saplanmışcasına acı hissi meydana getirir. Aynı zamanda, hastanın göğüs kafesinde bir ağırlık hissi oluşur. Kalp ağrısının diğer belirtileri neler? İşte detaylar…

Kalp Ağrısı Nerede Hissedilir?

Kalp ağrısı, genel olarak göğüs bölgesini etkisi altına alır ve kişinin üzerinde bir ağırlık hissetmesine neden olur. Ani bir acı şeklinde ortaya çıkar ve ortalama olarak 10-15 dakika kadar sürer. Fakat bazı hastalarda bu süre 1-2 güne kadar uzayabilir. Çoğunlukla göğüsten boyuna, omuzlara, sol kola, sırta, çeneye ve karın bölgesine doğru yayılır. Ağrıya, acı, batma ve sıkışma eşlik eder. Bazı ileri seviye vakalarda ise nefes darlığına rastlanabilir.

Kalp Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Halk arasında yaygın olarak görülen en önemli sağlık sorunlarından biri, kalp ağrısıdır. Nedenleri, kişiden kişiye değişse bile semptomlar aşağı yukarı aynıdır. Kalp ağrısının sebebi her zaman kalp kökenli değildir. Bazen sinir sıkışması, boyun fıtığı, sırt, kemik ve iskelet problemleri, kaburgada meydana gelen bazı rahatsızlıklar da bu ağrıya zemin hazırlayabilir. Ancak en yaygın görülen nedenleri arasında başta kalp krizi olmak üzere damar tıkanıklığı, aort damar yırtılmaları, kalp zarı iltihabı ile kalp kapakçıklarında oluşan çökmeler bulunur. Bunlara ek olarak kalp ağrısının, psikolojik kaynaklı olarak gelişebileceği de bilinen bir gerçektir. Uzun süreli yoğun stres ve anksiyete, kalp sıkışmasına ve göğüs ağrısına neden olur. Bazen de akciğer iltihabından dolayı meydana gelen göğüs ağrılarının, kalp kaynaklı olduğu düşünülebilir. Sadece akciğer değil, safra kesesi rahatsızlığı ve hatta mide ile bağırsak sorunları da kalp ağrısı gibi hissedilebilir. Bunun teşhis edilmesi için mutlaka uzman bir doktora görünülmelidir.