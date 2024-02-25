Kalp cerrahı uyardı: Az bilinen kalp krizi belirtisi! Bu bölgede şişlik varsa...

Kalple ilgili ciddi durumlarda erken müdahale kritik olabilir. Bunun önüne geçmenin bir yolu semptomların ne zaman ciddi olduğunu anlamaktır.
Kardiyotorasik Cerrah Bay Shyam Kolvekar, ciddi kalp sorunlarına dair uyarıda bulundu ve bu 9 işarete dikkat çekti.
1. GÖĞÜS AĞRISI VEYA RAHATSIZLIK
Kollara, boyna, çeneye, sırta veya mideye yayılabilen şiddetli göğüs ağrısı, basınç, sıkışma veya gerginlik, kalp krizi veya kararsız anjina sinyali olabilir.
2. NEFES DARLIĞI
Ani ve şiddetli nefes darlığı, özellikle istirahat halindeyken veya çok az efor sarfedildiğinde ortaya çıkıyorsa, kalp krizi, kalp yetmezliği veya pulmoner emboli belirtisi olabilir.
3. MİDE BULANTISI VEYA KUSMA
Açıklanamayan mide bulantısı veya kusma, özellikle kalple ilgili diğer semptomların eşlik ettiği durumlarda, kalp krizinin göstergesi olabilir.
4. VÜCUDUN ÜST KISMINDA AĞRI VEYA RAHATSIZLIK
Kollarda (özellikle sol kolda), sırtta, boyunda, çenede veya midede rahatsızlık, ağrı veya baskı kalp kriziyle ilişkili olabilir.
5. DÜZENSİZ KALP ATIŞI VEYA ÇARPINTI
Hızlı, düzensiz kalp atışları veya göğüste çarpıntı hissi, ciddi olabilen ve acil müdahale gerektirebilecek bir aritmiye işaret edebilir.
6. ANİ BAŞ DÖNMESİ&NBSP;
Aniden ortaya çıkan şiddetli baş dönmesi, özellikle de buna başka semptomların da eşlik etmesi, bir kalp sorununa işaret edebilir.
7. SOĞUK TERLEME
Aşırı terleme, özellikle soğuk ve nemli terleme, kalp krizinin işareti olabilir ve göz ardı edilmemelidir.
8. BACAKLARDA VEYA KARINDA ŞİŞLİK
Bacaklarda, ayak bileklerinde veya karında ani veya şiddetli şişlik, kalp yetmezliğinin işareti olabilir.
9. AŞIRI YORGUNLUK
Açıklanamayan ve aşırı yorgunluk, özellikle başka semptomlarla birlikte ortaya çıkıyorsa, kalp yetmezliğinin veya kalple ilgili diğer sorunların belirtisi olabilir.
Uzman, bu semptomların yoğunluklarının değişebileceğini ve her zaman aynı şekilde mevcut olmayabileceğini söyledi ve şöyle ekledi: "Unutmayın, zamanında tıbbi müdahale sonuçlarda önemli bir fark yaratabilir."