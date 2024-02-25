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Kalp cerrahı uyardı: Az bilinen kalp krizi belirtisi! Bu bölgede şişlik varsa...

Kalp krizi ve kalp yetmezliği, yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabilecek iki kalp rahatsızlığıdır. Kalp krizi, kalbe kan akışının kesilmesi, kalp yetmezliği ise kalbin vücuda etkili bir şekilde kan pompalayamamasıdır.

Giriş Tarihi: 25.02.2024 17:24
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Kalp cerrahı uyardı: Az bilinen kalp krizi belirtisi! Bu bölgede şişlik varsa...

Kalple ilgili ciddi durumlarda erken müdahale kritik olabilir. Bunun önüne geçmenin bir yolu semptomların ne zaman ciddi olduğunu anlamaktır.

Kardiyotorasik Cerrah Bay Shyam Kolvekar, ciddi kalp sorunlarına dair uyarıda bulundu ve bu 9 işarete dikkat çekti.

1. GÖĞÜS AĞRISI VEYA RAHATSIZLIK

Kollara, boyna, çeneye, sırta veya mideye yayılabilen şiddetli göğüs ağrısı, basınç, sıkışma veya gerginlik, kalp krizi veya kararsız anjina sinyali olabilir.

2. NEFES DARLIĞI

Ani ve şiddetli nefes darlığı, özellikle istirahat halindeyken veya çok az efor sarfedildiğinde ortaya çıkıyorsa, kalp krizi, kalp yetmezliği veya pulmoner emboli belirtisi olabilir.

3. MİDE BULANTISI VEYA KUSMA

Açıklanamayan mide bulantısı veya kusma, özellikle kalple ilgili diğer semptomların eşlik ettiği durumlarda, kalp krizinin göstergesi olabilir.

4. VÜCUDUN ÜST KISMINDA AĞRI VEYA RAHATSIZLIK

Kollarda (özellikle sol kolda), sırtta, boyunda, çenede veya midede rahatsızlık, ağrı veya baskı kalp kriziyle ilişkili olabilir.

5. DÜZENSİZ KALP ATIŞI VEYA ÇARPINTI

Hızlı, düzensiz kalp atışları veya göğüste çarpıntı hissi, ciddi olabilen ve acil müdahale gerektirebilecek bir aritmiye işaret edebilir.

6. ANİ BAŞ DÖNMESİ&NBSP;

Aniden ortaya çıkan şiddetli baş dönmesi, özellikle de buna başka semptomların da eşlik etmesi, bir kalp sorununa işaret edebilir.

7. SOĞUK TERLEME

Aşırı terleme, özellikle soğuk ve nemli terleme, kalp krizinin işareti olabilir ve göz ardı edilmemelidir.

8. BACAKLARDA VEYA KARINDA ŞİŞLİK

Bacaklarda, ayak bileklerinde veya karında ani veya şiddetli şişlik, kalp yetmezliğinin işareti olabilir.

9. AŞIRI YORGUNLUK

Açıklanamayan ve aşırı yorgunluk, özellikle başka semptomlarla birlikte ortaya çıkıyorsa, kalp yetmezliğinin veya kalple ilgili diğer sorunların belirtisi olabilir.

Uzman, bu semptomların yoğunluklarının değişebileceğini ve her zaman aynı şekilde mevcut olmayabileceğini söyledi ve şöyle ekledi: "Unutmayın, zamanında tıbbi müdahale sonuçlarda önemli bir fark yaratabilir."

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