Kalp cerrahı uyardı: Az bilinen kalp krizi belirtisi! Bu bölgede şişlik varsa...

9. AŞIRI YORGUNLUK

Açıklanamayan ve aşırı yorgunluk, özellikle başka semptomlarla birlikte ortaya çıkıyorsa, kalp yetmezliğinin veya kalple ilgili diğer sorunların belirtisi olabilir.

Uzman, bu semptomların yoğunluklarının değişebileceğini ve her zaman aynı şekilde mevcut olmayabileceğini söyledi ve şöyle ekledi: "Unutmayın, zamanında tıbbi müdahale sonuçlarda önemli bir fark yaratabilir."