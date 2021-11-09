Kalp hastaları dikkat! Bu saatler arasında uyumak kalp krizi riskini düşürüyor

Yeni bir araştırma, 22:00 ile 23:00 arasında uyumanın kalp hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olmasına neden olabileceğini buldu. Çalışma, 22:00 ile 22.59 arasında uykuya dalmaya kıyasla, 23:00 ile 23.59 arasında %12 daha fazla risk olduğunu ve 22:00'den önce uykuya dalma riskinin ise %24 arttığını buldu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:49

Yapılan çalışmaya göre gece yarısı veya daha sonra uykuya dalma ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riski %25 daha yüksekti. Exeter Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı Dr David Plans şunları söyledi: "Vücudun sirkadiyen ritim adı verilen ve fiziksel ve zihinsel işleyişi düzenlemeye yardımcı olan 24 saatlik bir iç saati vardır. Çalışmamızdan nedensellik sonucuna varamasak da, sonuçlar erken veya geç yatma saatlerinin vücut saatini bozma olasılığının daha yüksek olabileceğini ve kardiyovasküler sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor."

"TÜM KATILIMCILARIN KALP RAHATSIZLIĞI BULUNUYOR" Cinsiyete göre daha fazla analiz, artan kardiyovasküler riskin kadınlarda daha güçlü olduğunu buldu. Çalışma, 2006 ve 2010 yılları arasında toplanan Birleşik Krallık Biobank araştırmasında 88,026 kişiyi içeriyordu. Ortalama yaş 61 idi ve katılımcıların %58'i kadın olmak üzere 43 ila 79 yaşları arasındaydı. Araştırmacılar, bileğe takılan bir cihaz kullanarak yedi gün boyunca uyku başlangıcı ve uyanma süresi hakkında veri topladı. Katılımcılar demografik, yaşam tarzı, sağlık ve fiziksel değerlendirmeleri ve anketleri tamamladı. Daha sonra kalp krizi, kalp yetmezliği, kronik iskemik kalp hastalığı, inme ve geçici iskemik atak olarak tanımlanan yeni bir kardiyovasküler hastalık tanısı için takip edildiler.

"SAAT 22.00 VE 23.00 ARASI UYUMAK ÖNEMLİ" Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) bir dergisi olan European Heart Journal - Digital Health'de yayınlanan araştırmaya göre, ortalama 5.7 yıllık bir takip süresi boyunca 3.172 katılımcıda (%3.6) kardiyovasküler hastalık gelişti. Çalışmaya göre, bu, gece yarısı veya daha sonra uyku saatleri olanlarda en yüksek ve 22:00 ile 22.59 arasında uykuya başlayanlarda en düşüktü. Dr Plans; "Çalışmamız, uyumak için en uygun zamanın vücudun 24 saatlik döngüsünün belirli bir noktasında olduğunu ve sapmaların sağlığa zararlı olabileceğini gösteriyor. En riskli zaman gece yarısından sonraydı, çünkü potansiyel olarak vücut saatini sıfırlayan sabah ışığını görme olasılığını azaltabilir" açıklamasında bulunarak uyku saatlerini düzenleyerek kalp hastalığı riskinin değişebileceğini belirtiyor.