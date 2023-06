Kalp hastalarına bayram uyarısı! Bayramda tüketirken dikkat...

"Diyabetik hastalar hamur işi şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerlemeler yerine mevsimine uygun meyve tercih etmeli, sütlü tatlı tüketip mevcut diyetlerine dikkat etmeli. Hipertansiyonu olanlar mutlaka günlük tansiyon ilaçlarını düzenli almalı. Özellikle bu dönemde kurban etiyle yapılan yemeklerde kesinlikle tuz kısıtlamasına gidilmeli. Kolesterol yüksekliği olanlar bu dönemde normal diyet programına uymalı ve gündelik hayatta tükettikleri kırmızı et tüketimi miktarının üzerine çıkmamalı. Bunlara dikkat etmedikleri zaman ne yazık ki acil problemlerle hastanelerimize, polikliniklere başvuru sayısında ciddi artış oluyor."

Böbrek hastalarının özellikle tuz, kırmızı et ve su tüketiminde çok dikkat etmelerini isteyen Binici, "Bayramda şeker, çikolata ve tatlı ve kırmızı et tüketiminde normal insanlar arasında da bir artış var. Hatta kahvaltıda dahi kırmızı et tüketimini artıran nüfusumuz var. Özellikle bu dönemde etin bir gün buzdolabında dinlendirilerek ertesi gün mevsim sebzeleri ile ve pişirme yöntemlerine dikkat ederek, kararında tüketilmesini öneriyoruz." dedi