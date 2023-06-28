Kalp hastalarına bayram uyarısı! Bayramda tüketirken dikkat...

Dahiliye Uzmanları Derneği Başkan Vekili ve Erzurum Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik Şefi de olan Binici, 9 günlük bayram tatili süresince özellikle kronik hastalıkları olanların acil birimlere başvurusunda ciddi artış yaşandığını söyledi.

Yaklaşık her üç erişkinden birinde hipertansiyon, erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 10 milyonun üzerinde de şeker hastası olduğunu belirten Binici, "Erişkin nüfusun yaklaşık 1 bölü 3'ü obez, yaklaşık 2 bölü 3'ü de fazla kilolu. Özellikle kolesterol yüksekliği olan hastamız çok. Her 6 erişkinden birinde kronik böbrek yetersizliği var, bunların bir kısmı diyalize giriyor bir kısmı da diyaliz öncesi aşamada." dedi.

"Kronik hasta gruplarında bayram sürecinde şeker, çikolata, hamur tatlıları, kurban etinin günlük tüketimindeki artış ve bayram öncesi mevcut diyet ve tedavilerine uymamasıyla acil birimlere çok ciddi sayıda başvurular oluyor" diyen Binici, bayramda diyabetli hasta gruplarında şeker koması ile bunun yanı sıra özellikle tuzlu, kırmızı et tüketimine bağlı hipertansiyon hastalarının da acil servislerde yoğunluğa neden olduğunu aktardı.

Bayram döneminde kırmızı et tüketimine bağlı gut hastalarının atakla hastanelere yoğun şekilde başvuruda bulunduğunu belirten Binici, "Kronik hastalığı olanlar bayram öncesi uyguladıkları diyet ve tedavilerine bayram süresince daha önem vermeli. Özellikle bayram sürecinde kırmızı et tüketimi ve tuz tüketimindeki artışa bağlı kalp yetersizliği olan hastaların acil birime başvurularında da artış oluyor." diye konuştu.