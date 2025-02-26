Kalp hastalarına Ramazan öncesi uzmanlardan ilaç uyarısı!

Ramazan ayı gelmeden kronik rahatsızlığı olan bireylerin sağlık kontrollerinin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Dr. Yıldız, hangi hastalığa sahip kişilerin oruç tutmasında bir sakınca görülmediğinden bahsetti.
Dr. Özgül Yıldız, "Tansiyon, şeker gibi hastalıkları, ilaç alarak kontrol altında olanların oruç tutmalarında bir sakınca görülmüyor. Ancak ilaç kullanmasına rağmen tansiyon, şeker ve ritim bozuklukları kontrol altına alınamayan kişilerin, son 6 ay içinde kalp krizi geçiren ya da kalp ameliyatı olan, kalp yetmezliği ve kalp pili olanların, aynı şekilde sürekli ilaç kullanması gereken hastaların oruç tutmaları, tıbben uygun değil" dedi.
İLAÇLAR İFTARDAN BİRKAÇ SAAT SONRA ALINMALI
Sağlık durumu riskli olanların oruç tutmaya karar vermeden önce bir uzmana danışmaları gerektiğini belirten Dr. Özgül Yıldız, oruç tutanların ilaç saatleri konusunda titiz olmaları gerektiğine vurgu yaptı.
Yıldız, özellikle akşam ilaçlarını, iftardan hemen sonra almak yerine iftardan birkaç saat sonra almaları gerektiğine değinerek şunları söyledi: "Ramazan ayında yeme-içme gibi pek çok konuda günlük rutin değişir. İlaç alma saatleri de bu doğrultuda düzenlenmelidir. Bu yüzden düzenli ilaç alması gereken hastalar, bir doktora danışarak ilaçlarını iftar ve sahur vakitlerine göre yeniden planlanmalıdır. Ramazan öncesinde, özellikle idrar söktürücü tansiyon ilacı kullananların, su tüketim saatleri sınırlanacağı için ilacın dozunu doktorlarına danışarak düşürmeleri gerekebilir."