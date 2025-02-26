Kalp hastalarına Ramazan öncesi uzmanlardan ilaç uyarısı!

Yıldız, özellikle akşam ilaçlarını, iftardan hemen sonra almak yerine iftardan birkaç saat sonra almaları gerektiğine değinerek şunları söyledi: "Ramazan ayında yeme-içme gibi pek çok konuda günlük rutin değişir. İlaç alma saatleri de bu doğrultuda düzenlenmelidir. Bu yüzden düzenli ilaç alması gereken hastalar, bir doktora danışarak ilaçlarını iftar ve sahur vakitlerine göre yeniden planlanmalıdır. Ramazan öncesinde, özellikle idrar söktürücü tansiyon ilacı kullananların, su tüketim saatleri sınırlanacağı için ilacın dozunu doktorlarına danışarak düşürmeleri gerekebilir."