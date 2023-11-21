Kalp hastalığı riskini artırıyor! Basit bir diş ağrısı demeyin...

Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Safiye Selin Köymen, diş ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmediği durumlarda diş çürükleri, ağız kokusu, diş eti kanamaları, apse oluşumu, diş kaybı, kalp hastalıkları, diyabet kontrolü zorlukları ve solunum problemleri gibi durumların ortaya çıktığını bildirdi.

AA Giriş Tarihi: 21.11.2023 12:36 PAYLAŞ ABONE OL

Köymen, hastane tarafından paylaşılan açıklamasında, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Düzenli diş muayenelerinin ağız sağlığını korumanın ve olası sorunları erken teşhis etmenin önemli bir parçası olduğunu aktaran Köymen, "Yetişkinler her 6 ayda bir muayene olmalı, çocuklarda ise ilk dişlerinin (genellikle 1 yaş civarında) çıkmasından itibaren diş muayenesine başlanmalı ve 6 aylık aralıklarla düzenli olarak takip edilmesi gerekli." ifadesini kullandı.

"ŞEKERLİ YİYECEK VE İÇECEKLERDEN UZAK DURUN" Diş ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmediğinde veya tedavide geç kalındığında, diş çürükleri, ağız kokusu, diş eti kanamaları, apse oluşumu, diş kaybı, kalp hastalıkları, diyabet kontrolü zorlukları ve solunum problemleri gibi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Köymen, diş sağlığını korumak için uzak durulması gereken yiyecekleri de şöyle sıraladı: