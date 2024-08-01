Kalp hastalıkları riskini %25 azaltıyormuş! Haftada iki kere tüketildiğinde…

"Vücudu hastalıklardan koruyan, şeker hastalığının gelişimini engelleyen ve antioksidan olarak nitelenen selenyum da içeren kajunun demir ve D vitamini açısından da zengin olduğu biliniyor. İçeriğindeki B1 vitamini ile kan şekerinin yakılmasını, B3 vitaminiyle de kolesterolün düşmesini sağlayan yer fıstığı, lezzetinin yanı sıra, zihin açıcı özelliği ile biliniyor" diyerek yediden yetmişe herkesin belirli oranlarda sadece keyif ve ağız tadı için değil sağlık için de kuruyemiş tüketmesini önerdi.

