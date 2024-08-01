Kalp hastalıkları riskini %25 azaltıyormuş! Haftada iki kere tüketildiğinde…

Faydaları saymakla bitmeyen kuruyemiş, yapılan akademik çalışmalara göre de kalp, damar ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Özer, kuruyemiş içerisinde bulunan yaralı yağların kalp damar yollarını açtığını söyleyerek içerisindeki vitaminler hakkında bilgi verdi.
OMEGA DEPOSU GİBİ
Kuruyemişin faydalarının saymakla bitmeyecek kadar fazla olduğunu kaydeden Gıda Mühendisi Ayşen Orhan Özer, "İçerdiği omega 3 nedeniyle kalp ve damar dostu bir besin olarak bilinen fındık ve badem, kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önlerken tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor, şeker hastalarında kalp hastalığı riskini azaltıyor."
Fındıkta Omega 3'ün yanı sıra, B5, B9 ve bor bulunuyor. B6 vitamini kaynağı olan ceviz ise, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve damar sertliğini önlemede önemli bir görev üstleniyor. Kaju, içerdiği potasyum nedeniyle tansiyon düşürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, sinirlerin ve kalp kaslarının sağlıklı çalışmasını sağlıyor."
"Vücudu hastalıklardan koruyan, şeker hastalığının gelişimini engelleyen ve antioksidan olarak nitelenen selenyum da içeren kajunun demir ve D vitamini açısından da zengin olduğu biliniyor. İçeriğindeki B1 vitamini ile kan şekerinin yakılmasını, B3 vitaminiyle de kolesterolün düşmesini sağlayan yer fıstığı, lezzetinin yanı sıra, zihin açıcı özelliği ile biliniyor" diyerek yediden yetmişe herkesin belirli oranlarda sadece keyif ve ağız tadı için değil sağlık için de kuruyemiş tüketmesini önerdi.