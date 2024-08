Kalp hastalıklarına karşı adeta zırh görevi görüyor! Meğer tüketiminde damar sağlığını iyileştiriyormuş…

EN GEÇ SAAT 24.00'DE UYKUYA DALMIŞ OLMALI

Özellikle beslenme ile oluşan kolesterol fazlalığının doğru beslenme teknikleri ile düzeltilebileceğini dile getiren Diyetisyen Aksoy, fakat genetik faktörler sebebiyle oluşan kolesterol fazlalığında doktor kontrolünde kullanılan ilaçlar ile birlikte yaşam şekli ve beslenme programının iyileştirilmesinin gerekebileceğini söyledi. Diyetisyen Aksoy, kolesterolün normal seviyede kalması ve yükselmemesi için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle açıkladı:

"Günlük uyku düzenine karanlık ortamda ve en geç 24.00'da uyumuş olmak koşuluyla dikkat etmek. Her hafta 150 dakika yürüyüş yapmak. Haftada iki öğün yüzey balığı yemek. Sigara ve alkolden uzak durmak. Çiğ badem, ceviz, keten tohumu, chia tohumu tüketmek. İdeal kilonuzda değilseniz, ideal kilonuza bir uzman ile gelmeye çalışmak. Her gün kg başına 35 ml su tüketimine dikkat etmek. Kırmızı ve mor sebze meyveler tüketmeye dikkat etmek. Güneşe çıkmanın uygun olduğu saatlerde 20 dakika güneşten D vitamini sentezi için faydalanmak. Her gün 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze tüketimine dikkat etmek gerekir."