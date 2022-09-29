Kalp hastalıklarının yüzde 80’ini engelliyor! Haftada beş gün...

29 Eylül Dünya Kalp Günü Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda kalp rahatsızlıklarının büyük bir bölümünün önlenebilir olarak sınıflandırıldığına dikkat çekilirken, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın kalp sağlığını korumak için önemli noktalar olduğuna vurgu yapıldı.



"20 milyon insanın aslında hayattan kopma sebebi; kalp ve damar hastalıkları"

Kalp sağlığını korumanın hastalıklarla mücadeleden daha kolay olduğunu ifade eden ve tüm vatandaşları kalp dostu bir yaşam sürmeye davet eden Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Dünyada şu an insanların sevdiklerinden ayrılma nedenlerine bakarsanız en önde kalp ve damar hastalıkları geliyor. Yaklaşık 20 milyon insanın aslında hayattan kopma sebebi kalp ve damar hastalıkları ve bunlar ağırlıklı olarak önlenebilir. Genetik yatkınlık var ama 4'te 3'ü önlenebilir. Kalp sağlığına sahip çıkılarak, özen göstererek, engelleyebileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Sigaranın hayatımıza girmesiyle kalp ve damarlarımıza yapılabilecek en büyük kötülük hayatımıza girmiş oldu. Diğer bir konu da beslenme, özellikle değişen ve dönüşen hayatta işlenmiş gıdalar hayatımıza girince istesek de istemesek de şeker, kolesterol vb. değerlerimiz çok rahat yerinden oynamaya başladı. İşlenmemiş gıdaların tüketildiği, özellikle paketli ürünlerden uzak durulduğu mutlaka hayatımıza sebze ve meyvenin girdiği bunun dışında da hareket, yürüyüş, sporla kalbe şefkat gösterilen bir hayat tarzını şiddetle öneriyoruz" dedi.