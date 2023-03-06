Kalp Krizi Belirtileri – Kadınlarda ve Erkeklerde Sessiz Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Erkeklerde ve kadınlarda kalp krizi belirtileri neler olduğu çoğu insanın dikkat ettiği konulardan biridir. Kalp krizi belirtileri birden çok bulunmakta ve buna yönelik önlemler alınmalıdır. Bunlardan bazıları; sağlıksız yaşam, diyabet hastalığı, hareketsizlik şeklinde sıralanmaktadır. Kalp damarındaki plakların aniden yırtılması sonucunda kalp damarı birden tıkanabilir ve kalp kası oksijensiz kalabilir. Bu nedenle sessiz kalp krizi belirtileri risklerine dikkat etmek gerekmektedir.

Kalp Krizi Belirtileri

Kalp krizi belirtileri arasında yer alan en önemli nokta, kolesterol plaklarının arter duvarına birikmesidir. Bu olay sonucunda damar duvarlarında sertleşme oluşacak ve arter iç kanalı zamanla daralacaktır. Daralan damarlar ise vücuda gereği kadar kan akışı gönderemezse, kalp kasına yeterli miktarda oksijenli kan gitmemektedir. "genç yaşta yalancı kalp krizi belirtileri ne kadar sürer" sorusuna verilecek diğer cevaplardan biri; sağlıksız beslenme, fazla stres, genetik yatkınlık veya sigara öncelikli sebepler olarak gösterilmektedir. Birçok insan koroner damarlara yağ veya plak birikimi seneler boyunca sessiz bir şekilde sürer. Üst üste yüklenen belirtiler zaman içinde damarların tıkanmasına sebep olurken, genellikle sigara tüketimi gibi zararlı maddeler bu konuda hızlandırıcı etki olarak rol oynamaktadır. Sigara kullanan kadınlarda kalp krizi belirtileri 3 kat daha fazladır. Bu nedenle sessiz kalp krizi belirtileri arasında sigarayı ele almak doğru olacaktır.

Kalp krizinin diğer bir nedeni ise kötü kolesterol olarak bilinen LDL değerinin yüksek olmasıdır. Bu tür kolesterolü minimum düzeyde tutmak için; salam, sucuk, sosis, kırmızı et, midye, kızartma, sakatat, mayonez, tam yağlı ürünler ve margarin gibi besinlerden uzak durulması gerekmektedir. Şeker hastalığına sahip olmak da kalp krizi tehlikesini artırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, şeker hastalığı olan bireylerin daha sık kalp krizine yakalandıklarını tespit etmişlerdir. Şeker hastalığı, damar duvarlarındaki esnekliği yok etmekte, kandaki pıhtılaşma miktarını artırmakta ve damar iç yüzeyindeki hücrelerin daha kolay hasar almasına sebep olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme gibi durumlar da eklenince kalp krizi riski ortaya çıkmaktadır. Kalp krizinin diğer sebepleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Yüksek tansiyon,

Hareketsiz yaşam,

Obezite,

Doğuştan gelen, genetik kalp hastalıkları,

Kadınlarda 55 ve üstünde, erkeklerde ise 45 yaş ve üstünde görülmektedir.

Kadınlarda ve Erkeklerde Sessiz Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Sessiz kalp krizi belirtileri en çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalp krizi esnasında oluşan yoğun göğü ağrısı kalbin bir nevi yardım çığlığı olarak nitelendirilmektedir. Kalp krizi ağrısı çoğunlukla göğsün orta kısmında ve içten gelmektedir. Sırta, kollara, çene bölgesine yayılması olağandır. Bunların yanı sıra ter atma, mide bulantısı gibi şikayetler de varsa mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır. Kadınlarda kalp krizi belirtileri daha sık görülmektedir ve ilk saatleri hayati açıda çok önemlidir. Ölümlerin çoğu ilk saatlerde görülmektedir. Bu nedenle erken teşhis her zaman hayat kurtarmaktadır.