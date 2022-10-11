Kalp krizi ilk belirtisini haftalar öncesinde veriyor! Midenizde bunu hissediyorsanız…

İngiliz Kalp Vakfı'na göre; kalp-damar sağlığıyla ilgili sorunlar söz konusu olduğunda, kadınlara yanlış teşhis konma oranının %50 daha fazla olduğu keşfedildi. Birçok kadının kalp krizini, kaygı, endişe atağı ve hatta mide ağrısı sanarak semptomları es geçtiği fark edildi.
Yapılan bir çalışmada; kadınların neredeyse %40'ının kalp krizi geçirmeden önce "hazımsızlık" sorunu yaşadığı tespit edildi. Oldukça kolay bir şekilde geçiştirilebilecek bir semptom olan mide sorunları, aslında yaklaşan bir kalp krizinin habercisi olabilir.
"KALP KRİZİ ÖNCESİNDE HAZIMSIZLIK GÖZLEMLENİRKEN, KALP KRİZİ GEÇİRME ESNASINDA..."
Circulation dergisinde yayınlanan ilk araştırmalarda, araştırmacılar hazımsızlığın kadınlarda kalp krizine yol açan yaygın bir olay olduğunu keşfettiler. Çalışmaya katılan kişilerin yaklaşık yüzde 39'u kalp krizinden önce hazımsızlık bildirdi. Bununla birlikte, kalp krizi "esnasında" hazımsızlık yaygın değildi.
Çalışmanın amacı, uyarı işaretlerinin tam bir resmini sağlamak için kadınların koroner kalp hastalığı semptomlarını doğru bir şekilde tanımlamaktı.
Araştırmacılar, "Tipik" kardiyak semptomların mevcut tanımı, esas olarak beyaz, orta yaşlı erkeklerin deneyimlerine dayanmaktadır" dedi. Uzmanlar, bunun "klinisyenlerde ve sıradan bireylerde yanlış anlaşılmalara katkıda bulunduğunu, yanlış tanıya yol açtığını ve kadınların tedavi aramayı geciktirmesine neden olduğunu" söyledi.
"KADINLARIN %71'İ KALP KRİZİNDEN ÖNCE..."
Araştırmacılar, daha önceki araştırmalarda, kadınların yüzde 85 ila 90'ının kalp krizine yol açan dönemde birkaç farklı semptom tespit ettiğini bulduklarını belirttiler.
Kadınların olaydan bir ay önce yaşadıklarını bildirdikleri en yaygın beş semptom şunlardı:
Kalp krizi sırasında kadınlar şunları bildirdi: