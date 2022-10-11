Kalp krizi ilk belirtisini haftalar öncesinde veriyor! Midenizde bunu hissediyorsanız…

İngiliz Kalp Vakfı'na göre; kalp-damar sağlığıyla ilgili sorunlar söz konusu olduğunda, kadınlara yanlış teşhis konma oranının %50 daha fazla olduğu keşfedildi. Birçok kadının kalp krizini, kaygı, endişe atağı ve hatta mide ağrısı sanarak semptomları es geçtiği fark edildi.

Yapılan bir çalışmada; kadınların neredeyse %40'ının kalp krizi geçirmeden önce "hazımsızlık" sorunu yaşadığı tespit edildi. Oldukça kolay bir şekilde geçiştirilebilecek bir semptom olan mide sorunları, aslında yaklaşan bir kalp krizinin habercisi olabilir.