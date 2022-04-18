Kalp krizi riskine kalkan oluyor: Her gün yediğinizde kalbiniz yenileniyor!

Her kuruyemişin kendi beslenme profili vardır. E vitamininizi artırmak mı istiyorsunuz? O zaman bolca badem tüketin. Diyetinizde daha fazla omega-3 yağ asidi mi istiyorsunuz? Cevizi öğünlerinize eklemeyi unutmayın. Sakinleşmeye ihtiyacınız var ise kaju yiyin. Kaju mükemmel bir sinir sistemi yatıştırıcı ve magnezyum kaynağıdır. Kuruyemişler; salatalara, çorbalara, yoğurt kaselerine veya tek başına atıştırmalık olarak mükemmel bir katkıdır. Peki öyleyse gelin birlikte kuruyemişin sağlığımıza olan etkilerine bir bakalım.