Kalp krizi riskine kalkan oluyor: Her gün yediğinizde kalbiniz yenileniyor!

Her kuruyemişin kendi beslenme profili vardır. E vitamininizi artırmak mı istiyorsunuz? O zaman bolca badem tüketin. Diyetinizde daha fazla omega-3 yağ asidi mi istiyorsunuz? Cevizi öğünlerinize eklemeyi unutmayın. Sakinleşmeye ihtiyacınız var ise kaju yiyin. Kaju mükemmel bir sinir sistemi yatıştırıcı ve magnezyum kaynağıdır. Kuruyemişler; salatalara, çorbalara, yoğurt kaselerine veya tek başına atıştırmalık olarak mükemmel bir katkıdır. Peki öyleyse gelin birlikte kuruyemişin sağlığımıza olan etkilerine bir bakalım.
RUHU İYİLEŞTİRİR
Yapılan araştırmalar, fındık tüketmenin depresyona iyi geldiğini, ruh halini iyileştirdiğini söylüyor. Fındıkların ruh halini iyileştirmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan ikisi, beyin için faydalı olan fındıkların amino asit profilinin yanı sıra nöroprotektif olan omega-3 yağ asitleri içerir.
YEMEKLERİNİZİ DAHA DOYURUCU HALE GETİRECEKTİR
Yemek yedikten sonra hormonal ve kan şekeri değişikliklerinden etkilenir. Doyurucu bir yemeğin anahtarı lif, yağ ve protein içerir. Küçük olmasına rağmen, fındığın içeriği oldukça zengindir. Aynı zamanda güçlü bir besleyicidir.
KALBE İYİ GELİR
Kuruyemişler, özellikle omega-3 yağ asitleri olarak bilinen çoklu doymamış yağın iyi bir kaynağıdır. Trigliserit değerlerini düşürmenin bir yolu, omega-3 yağlarını artırmaktır. Ek olarak bu tür sağlıklı yağları tüketmek, daha yüksek kolesterol seviyeleri ve daha yüksek kolesterol seviyeleri ile ilişkilidir. Aynı zamanda kalp krizi riskini önler.
KURUYEMİŞLER KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Kan şekeri, yiyeceklerde bulunan protein, yağ, lif ve tabii ki karbonhidrat miktarından etkilenir. Atıştırmalık olarak sulu bir elmayı tek başına yerseniz, muhtemelen 30 dakika sonra tekrar acıkacaksınız ve hatta şekere aşerme, enerji düşüşü yaşayabilirsiniz. Fakat bu elmayı kuruyemiş eşliğinde yerseniz acıkma oranınız düşer.