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Kalp krizi sessiz gelebilir! Özellikle bu kişiler büyük risk altında

Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alırken, uzmanlar erken önlem ve düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalp sağlığını korumada büyük rol oynadığını belirten uzmanlar, özellikle diyabet, hipertansiyon ve genetik yatkınlığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

İHA Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:17 PAYLAŞ ABONE OL

Kalp sağlığı için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durmak ve stres yönetiminin önemli olduğunu söyleyen uzmanlar uyarıyor. Kişilerde genetik faktörler, eşlik eden hastalıklar gibi durumların da kalp sağlığına etki ettiğini ifade eden Doç. Dr. Dilay Karabulut önemli tavsiyelerde bulundu. Kalp krizinde göğüste şiddetli baskı, sol kola ve çeneye yayılan ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler olabildiğini söyleyen Karabulut, özellikle şeker hastalarında ağrı sinirlerindeki harabiyet ve hissizlik sebebiyle kişilerin farkına varmadan kalp krizi geçirebildiğini de aktardı.



"KALP HASTALIKLARINDA GENETİK YATKINLIK ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

Kalp sağlığını korumak için önerilerde bulunan, 'Günde en az 30 dakika orta düzeyde egzersizi tüm insanlara öneriyoruz' diyen Doç. Dr. Dilay Karabulut, "Yürüyüş, hafif koşu ya da yüzme şeklinde olabilir, 2'nci önereceğiniz şey; düzenli beslenmek. Akdeniz tipi diyeti daha çok öneriyoruz. Doymuş yağlardan fakir doymamış yağlardan daha zengin olan sebze ve meyvenin de porsiyonlar olarak eklendiği bir diyet öneriyoruz. Kalp hastalıklarında genetik yatkınlık çok önemli bir faktör, ailesinde erken yaşta bir koroner arter hastalığı ya da kalp krizi geçirme öyküsü olan kişinin yaşam boyunca kalp hastalığına yakalanma riski diğer bireylere oranla çok daha fazla. Ailesinde 40-45 yaşından önce kalp krizi geçirmiş kişi olan bireylere mutlaka aralıklı olarak kardiyoloji muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz. Kalp hastalıklarına yatkınlık oluşturan diyabet çok önemli risk faktörüdür. Hipertansiyon, sigara, obezite; özellikle son yıllarda hem tüm dünya hem ülkemizi çok olumsuz yönde etkileyen bir faktör. Sigara kullanımı giderek artmış, çok daha küçük yaşlarda kullanılmakta. Sigara kullanan hastaların hem kan basınçları hem kalp atım hızları artıyor, sigara kullanımının neden olduğu kronik inflamasyonun kalp damarları üzerinde olumsuz etkileri var. Sigara kullanan hastalarda diyabet ya da hipertansiyon, kolesterol yüksekliği eklendiği zaman risk normal bir popülasyona göre çok daha fazla oluyor" dedi.