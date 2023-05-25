Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur? Kalp Krizi Sırasında Nabız Kaç Atar?

Kalp krizi, kalp kasının atım esnasında zorlanma halidir. Söz konusu durum, acil müdahale gerektirir. Kalp krizinde nabız kaç olur sorusu da bu kapsamda araştırılması gereken bir konudur. Kalp krizi dakikada kaç atar ya da kalp krizi kaç ritim gibi sorular, bu alanda yazılmış sağlık makalelerine konu olmuştur. Konu hakkında bilgi sahibi olduğunuzda daha bilinçli bir yaşam süreci geçirebilirsiniz. Kalp krizi sırasında nabız kaç olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur?

Kalp krizi esnasında kalp çok hızlı atar. Doğal olarak kişinin nabzı yükselir. Kriz sonrasında ise kişinin nabzı olması gerekenin de altına düşer. Kalp, temiz kanını vücuda pompalanmasını sağlar. Bu sirkülâsyonda yaşanan aksaklık, kişinin hayati tehlike yaşamasına neden olur.

Kalp krizi, kalbin kan pompalaması anında kasılmasını yani zorlanmasını ifade eder. Bu durumda kişinin kalp atışı önemli ölçüde artar. Söz konusu zaman aralığında kişinin kalp atış hızı dakikada 150yi bulabilir. Fakat her hastanın kalp krizine verdiği tepki farklıdır. Bu nedenle kalp atış hızı tek başına kalp krizi için bir gösterge değildir.

Kalp Krizi Sırasında Nabız Kaç Olur?

Kalp krizinde bazı hastalarda nabız sabit de kalabilir. Hatta bazı hastalarda nabız olması gerekenden daha düşük olabilir. Bu nedenle kalp krizi ile ilgili en sağlıklı bilgi, EKG raporundan alınabilir. EKG cihazı, özel elektrotlar kullanılarak kalbin tam olarak görevini yapıp yapmadığını gösterir. Bu da hekimlerin kalp krizi ile ilgili dikkate alması gereken bir göstergedir.