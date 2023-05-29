Kalp Krizinde Troponin Kaç Olur? Kalp Krizi Sırasında Troponin Kaça Kadar Yükselir?

Kalp krizinde troponin kaç olur sorusu bu testi yaptıracak kişiler için öğrenilmesi gereken bir konudur. Troponin, kalp kasına özgü bir protein olup kalp krizi gibi durumlar sırasında kana karışır. Kana karıştıktan sonra ise kalp krizi sırasında troponin kaça kadar yükselir sorusu ortaya çıkar. Bu sorunun cevabına ulaşmak için haberimizin kalan kısmına inebilir ve kalp krizinde troponin kaç olur, hangi değer yükselir öğrenebilirsiniz.

Troponin Nedir?

Kalp krizinde troponin kaç olur sorusuna bakmadan önce troponinin ne olduğunu bilmekte fayda var. Troponin ne demek sorusuna verilebilecek en kısa yanıt ise kişinin kalp krizi geçirip geçirmediğini öğrenmek için yapılan testtir. Troponin C (TnC), troponin I (TnI) ve troponin T (TnT) olarak adlandırılan üç farklı protein, kalp ile ilgili troponinler sınıfında yer alsa da yalnızca TnI ve TnT yalnızca kalbe özgü proteinlerdir. Kalp kasına özgü proteinlerden biri olan troponin, kalp kasında hasarlanma olduğunda ya da kişinin kalp krizi geçirmesi durumunda kana karışır. Normalde kanda bulunmayan troponinin kana karışması, dolaylı ya da dolaysız olarak kalpte hasarlanma olduğunun göstergesidir. Bu yüzden kalp krizi bulgularıyla hastaneye başvuran kişilere ilk yapılan testlerden biridir.

Troponin Testi Nedir?

Troponin testi, kalp krizi teşhisi için en önemli testtir. Troponin testi sonuçları, kalp kasının hasar derecesini ve kalp krizinin boyutunu belirlemek için kullanılır. Ayrıca, kalp krizinden sonra, tedavi sürecinde hastanın durumunu takip etmek ve tedavinin etkisini ölçmek için de kullanılır. Troponin testi başvuran hastada kalp krizinden şüphelendiği zaman istenir. Genellikle hasta göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvurduğunda yapılır ve negatif çıkarsa 6 saat sonra tekrar edilir. Göğüs ağrısı başladıktan 12 saat sonra troponin seviyeleri hala düşükse, kalp krizi pek olası değildir. Bununla birlikte bu testle birlikte EKG gibi tanıyı destekleyici başka tetkiklere de gereksinim vardır. Peki troponin kaç olursa tehlikeli? Eğer kandaki troponin seviyeleri 0.06 ng/mL'nin üzerine çıkmışsa kalp kasında hasar ve kalp krizi gelişebilir. Bu sebeple troponin değerinin bu seviyenin üzerini görmesinin tehlikeli olduğu söylenebilir. Daha sağlıklı bilgiler için uzman doktorunuza başvurmanızı öneririz.

Kalp Krizinde Troponin Kaç Olur?

Kanınızda az miktarda troponin bulunması bile kalbinizde bir miktar hasar olduğu anlamına gelebilir. Zamanla bir veya daha fazla testte yüksek seviyelerde troponin bulunursa, bu muhtemelen kalp damarlarıyla ilgili bir tıkanıklık olma olasılığını işaret edebilir. Eğer bir kişide göğüs ağrısı, nefes darlığı veya diğer kalp krizi belirtilerinden herhangi biri görülüyorsa kalp damar hastalığı riski düşünülerek troponin testine başvurulur. Troponin kanda ölçülen bir değerdir ve kişinin kalp damar hastalığı şüphesini göstermek için kullanılır. Kalp rahatsızlığı olmayan normal bir bireyin troponin değeri kan tahlilinde çıkmayacak kadar düşüktür. Troponin değeri 0.06 ng/mL ve üzerinde olduğu zaman tehlikelidir. Bunun yanı sıra yapılan testte troponin değerinin negatif çıkması, kalpte herhangi bir hasar olmadığı anlamına gelir. Kandaki troponin seviyesi yüksek saptanan kişilerin, gerekli tıbbi işlemler uygulandıktan sonra 1-2 hafta içerisinde troponin değeri normale döner. Troponin seviyelerini düşürmek için spesifik bir tedavi yoktur. Troponin seviyeleri, kalp krizi veya diğer kalp hastalıkları nedeniyle yükseldiğinde, tedavi hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Tabii ki en doğru bilgi için uzman bir hekime başvurmanızı tavsiye ederiz.

Troponin Değerini Hangi Hastalıklar Yükseltir?

Troponin değerleri sadece kalp krizi sırasında yükselmez. Kalp hızındaki anormal artışlarda, bazı ritim problemlerinde, akciğer atardamarlarında oluşan pıhtı durumlarında (pulmoner emboli), kalp yetersizliğinde, kalp kası veya kalp zarı iltihaplarında (miyokardit, perikardit),uzun süreli ağır egzersizler sonrası, kalp dokusunun zayıflaması (kardiyomiyopati), böbrek yetersizliği hastalarında troponin seviyeleri yüksek saptanabilir. Tüm bu durumlarda troponin yükselmesi artmış hayati risk ile ilişkilidir.

Kalp damarlarına uygulan balon veya stent işlemleri sonrasında, ritm problemlerine yönelik yapılan işlemlerde (ablasyon, kardiyoversiyon), açık kalp ameliyatları sonrası troponin değerlerinde yükselme olabilir.