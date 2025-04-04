Kalp krizine bağlı ani ölümler engellenebilir! Tek yapılması gereken...

"SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN" Kalp krizine bağlı ani ölümlerin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri sıralayan Prof. Dr. Sağ, şu önerilerde bulundu: "Sağlıklı ve dengeli beslenin, aşırı tuz ve yağ tüketiminden kaçının. Düzenli egzersiz yaparak kalbinizi güçlendirin. Sigara ve alkolden uzak durun. Stresten mümkün olduğunca kaçının ve uyku düzeninize dikkat edin. Düzenli sağlık kontrollerinizi aksatmayın."





"KALP MASAJI HİÇ BIRAKILMAMALI"

Kalp krizi anında hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Sağ, "Eğer bir kişi kalp krizi geçirerek bilincini kaybeder ve nefes almaz hale gelirse, vakit kaybetmeden 112 Acil Servis aranmalı ve hemen kalp masajına başlanmalıdır. Kalp masajı hiç bırakılmamalı, sağlık ekipleri gelene kadar ritmik şekilde devam ettirilmelidir. Zamanında ve doğru yapılan kalp masajı, hastanın hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır" diye konuştu.