Kalp krizine karşı bu kişiler risk altında! Uzmanlar uyardı: "Önlemini almak için..."



35 YAŞ ÜSTÜNE 'TOMOGRAFİK ANJİYOGRAFİ'

Son yıllarda 'koroner tomografik anjiyografi'nin, belirli risk gruplarında kalp damar sağlığının daha ayrıntılı değerlendirilmesinde dünyada da önemli bir seçenek haline geldiğini anlatan Prof. Dr. Özveren, şu önemli bilgileri verdi: "Risk grubundaki kişilere, örneğin 5-10 yılda bir 'tomografik anjiyo' ile değerlendirme yaptırmalarını öneriyoruz. Ancak bu yöntemin herkes için rutin bir tarama aracı olarak görülmemesi, sadece gerekli durumlarda ve hekimin önerisiyle yapılması gerekir."



KALP KRİZİ DURUMUNDA İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Ani kalp krizi sırasında ne yapılması konusunda Prof. Dr. Özveren, şu bilgileri verdi: "Kriz anında ilk birkaç dakika kritiktir. Eğer bu tür bir tabloyla karşılaşılırsa, hastanın bilinci yoksa, düz bir zemine yatırılarak solunumu ve nabzı kontrol edilmeli. Nabız yoksa hemen 'kardiyopulmoner resüsitasyona' (CPR) yani kalp masajına başlanmalı ve 112 Acil Sağlık Hattı aranmalıdır. Bu konuda toplumun temel yaşam desteği eğitimi alması, hayat kurtarır."