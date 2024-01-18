Kalp krizini 9 adımda önleyin! Kardiyolog uzun yaşamın sırrını verdi…

Tüm tıbbi sorunlar gibi, kalp krizini önlemek de daha sonra birini tedavi etmek zorunda kalmaktan her zaman daha iyidir. Bunu akılda tutarak bir uzman, bunun nasıl yapılacağını anlattı. Doktor Mike Hansen, kalp krizinden kaçınmak için "9 kuralını" paylaştı.
Kalp krizine katkıda bulunan genetik ve yaş gibi bazı faktörlerin kontrolümüz dışında olduğunu kabul etti. Ancak bu adımları izleyerek riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
Bu 9 kural şunlardır:
SİGARA İÇMEMEK
Dr. Hansen herkese sigarayı bırakmaları için çağrıda bulundu. "Sigarayı bıraktıktan sonra kalp krizi riski yüzde 65 azalabiliyor" dedi.
STRES
Birçok uzman stresin kalp sağlığı üzerindeki etkisi konusunda uyardı.
Bunu yapmak için Dr. Hansen şunları önerdi:
EGZERSİZ YAPMAK
"İdeal olarak" haftada en az 150 dakika egzersiz yapmalısınız, dedi. Dr. Hansen şunları ekledi: "Kalkıp yürüyüşe çıkmak bile hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir."
ARALIKLI ORUÇ
Bu teknik size "egzersizle aynı faydaları" sağlıyor" dedi. "Aralıklı oruç tutmanın en pratik yolu sekiz saatlik bir aralıkta yemek yiyip, sonra 16 saat oruç tutmak."
OMEGA-3
Dr. Hansen'a göre konu beslenmeniz olduğunda en önemli şey işlenmiş gıdaları kesmektir. Bunun amacı insülin direncini, iltihabı ve oksidatif stresi önlemektir.
Dr. Hansen şunları söyledi: "Bol miktarda omega-3 içeren yiyecekler yemeye özen gösterin; somon, chia tohumları, kenevir tohumları, keten tohumları ve ceviz gibi şeylerin hepsi harika kaynaklardır. Artık her gün en az bir veya iki gram omega-3 tüketmeye özen gösterin."
VİTAMİNLER VE MİNERALLER
"Bol vitamin, mineral ve antioksidan içeren besinler tüketin. Bu nedenle sebzeler ve tam tahıllar, ayrıca tohumlar ve sert kabuklu yemişler de tüketilebilir."
DOYMUŞ YAĞ
Kalbinizi korumak için yediğiniz doymuş yağ miktarını "en aza indirmelisiniz".
İLAVE ŞEKER VE RAFİNE KARBONHİDRATLAR
Bunlar aynı zamanda işlenmiş gıdalarda da yaygın olarak bulunur ve bunlardan kaçınılmalıdır. "Günde 25 gramdan az ilave şeker tüketmek muhtemelen genel sağlığınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz en önemli şeydir ve buna kalp krizi riskinizi azaltmak da dahildir" dedi.
LİF
Bununla birlikte, konu kalbinizi sağlıklı tutmak olduğunda, bol miktarda çözünür ve çözünmeyen lif tüketmek "daha önemli olmasa da aynı derecede önemli olabilir".
Dr. Hansen şunları ekledi: "Günde en az 25 ila 30 gram almamız gerekirken çoğumuz günde 10 ila 15 gram lif tüketiyoruz."