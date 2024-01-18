Kalp krizini 9 adımda önleyin! Kardiyolog uzun yaşamın sırrını verdi…

STRES Birçok uzman stresin kalp sağlığı üzerindeki etkisi konusunda uyardı. Bunu yapmak için Dr. Hansen şunları önerdi: Yürüyüşe çıkmak veya yürüyüşe çıkmak gibi açık hava etkinlikleri

Meditasyon

İyi uyku

Günlük tutmak

Arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirmek. EGZERSİZ YAPMAK "İdeal olarak" haftada en az 150 dakika egzersiz yapmalısınız, dedi. Dr. Hansen şunları ekledi: "Kalkıp yürüyüşe çıkmak bile hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir."

ARALIKLI ORUÇ Bu teknik size "egzersizle aynı faydaları" sağlıyor" dedi. "Aralıklı oruç tutmanın en pratik yolu sekiz saatlik bir aralıkta yemek yiyip, sonra 16 saat oruç tutmak." OMEGA-3 Dr. Hansen'a göre konu beslenmeniz olduğunda en önemli şey işlenmiş gıdaları kesmektir. Bunun amacı insülin direncini, iltihabı ve oksidatif stresi önlemektir. Dr. Hansen şunları söyledi: "Bol miktarda omega-3 içeren yiyecekler yemeye özen gösterin; somon, chia tohumları, kenevir tohumları, keten tohumları ve ceviz gibi şeylerin hepsi harika kaynaklardır. Artık her gün en az bir veya iki gram omega-3 tüketmeye özen gösterin."