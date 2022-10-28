Kalp krizini aylar öncesinden bildiriyor! Bu bölgenizdeki ağrı alarm zillerinin çalması demek...

Kalp krizi belirtileri, kardiyovasküler olay meydana gelmeden çok daha uzun zaman önce ortaya çıkabilir.

Ancak Sutter Health, anjinin gerçekten çarpıcı bir kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Anjin, göğüs ağrısı için tıbbi bir terimdir, kalp krizi geçiren çoğu insan göğüs ağrısı yaşar, bu kalp krizinin ana belirtilerinden biridir.

Sutter Health'den Dr Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizi meydana gelmeden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. Diğerleri ise kalp krizi geçirmeden önce hiçbir belirti yaşamayabilirler."

Dr Xu, diğer semptomların göğüs ağrısı, ağırlık veya rahatsızlık, kalp çarpıntısı, soğuk terleme ve nefes darlığı olduğunu açıkladı.