Kalp krizinin az bilinen belirtisi! Çenenizde bu his varsa...





BU AĞRILARA DİKKAT

Dünyada ve Türkiye'de tüm yaşam kayıplarının yaklaşık yüzde 33'ünün kardiyovasküler hastalıklar kökenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özveren, hastalarda en sık göğüs ağrısı belirtisiyle karşılaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Özveren, "Çene ile göbek arasındaki herhangi bir yerdeki ağrı kalp krizi belirtisi olabilir. Bunu biz tanımlarken daha çok göğüs ön duvarında, sırta, kollara, omuzlara, çeneye, mide ve yemek borusu bölgesine yayılan ve yansıyan ağrılar ile saptıyoruz. Bu ağrılar en az 5 dakika kadar sürer. Çoğunlukla eforla artar, istirahatle geçer. Eğer böyle bir klinik bulgu varsa en yakın hekime başvurulmasında fayda var" dedi.