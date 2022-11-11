Kalp krizinin bilinmeyen belirtisi! Hep yanlış anlaşılıyor… Bunu bilmek hayatınızı kurtarabilir

Kalp hastalıkları, hala önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Üstelik istatistikler endişe verici bu rakamların artışıyla giderek daha riskli bir duruma dönüşüyor. Bu noktada birçok kalp hastalığı öne çıkıyor. Kalp-damar hastalıklarını tetikleyen unsurları takip etmek bu noktada önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2022 15:33 PAYLAŞ ABONE OL

Birçok kalp hastalığı türü arasında en yaygın olan "kalbe giden kan akışını etkileyen koroner arter hastalığı (KAH)" olarak öne çıkıyor. Kan akışının azalması ise kalp krizine neden olan ana etkenlerden biri. Fakat bu riski önleyebilecek veya büyük ölçüde azaltabilecek birçok etki söz konusu. Dünya çapında yaklaşık 18 milyon kalp hastalığı bulunuyor. Fakat sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durarak bu hastalıkların yaklaşık %90'ı önlenebilir.

Kardiyovasküler Cerrah Dr. Sanjeev Aggarwal, bireylerin yapabileceği en etkili şeylerden birinin, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol de dahil olmak üzere mevcut sağlık koşullarını izlemek ve yönetmek olduğunu belirtiyor. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı bir kilo aralığında kalmak, sigaradan uzak durmak ve tuz, yağ, ilave şeker gibi besin içeriklerinden de uzak kalmak önem taşıyor. Bu basit değişimlerle, kalp hastalığı riski önemli ölçüde azalabilir. Üstelik bu durum, hayat kurtaran yaşam tarzıdır.