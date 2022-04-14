Kalp sağlığı için vazgeçilmez besin!

Prof. Dr. Bengi Başer, 'Kalp Haftası' sebebiyle bir kez daha kalp sağlığını korumanın uzun yaşamın sırrı olduğunu hatırlatmak istiyorum'' diyerek kalp damar sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlattı.

KALP DAMAR SAĞLIĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Kalp ve damarların oluşturduğu dolaşım sisteminin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Başer, ''Kalp zaten hepimizin bildiği gibi hayati bir organ. Bırakın durmasını düzenli olarak atmaması, ritminin bozulması dahi oldukça ciddi sonuçlar doğuruyor. Damarlar ise hem kanı kalpten vücudun farklı bölgelerindeki dokulara götürüyor hem de bu dokulardan kanı kalbe geri döndürüyor. Dolaşım sisteminin bu farklı dokularla, organlarla, sistemlerle olan ilişkisi canlılığımızın devam edilmesini sağlıyor'' dedi.

Kalp ve damar sağlığının pek çok farklı parametreden etkilendiğinin altını çizen Prof. Dr. Başer, ''Ne yiyip ne içtiğimiz ne kadar hareket ettiğimiz, sigara kullanıp kullanmadığımız, kan basıncımız yani diğer bir deyişle tansiyonumuz, kan kolesterol düzeyimiz; tüm bunlar kalp damar sağlığını yakından ilgilendiriyor. Bu faktörlere dikkat edersek; örneğin sağlıklı beslenirsek, tansiyonumuzu normal değerlerde tutarsak kalp damar sağlığımızı da korumuş oluruz'' şeklinde konuştu.